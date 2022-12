Partidos políticos, sin plata para su funcionamiento

Los partidos políticos están preocupados porque, a muy poco del cierre del año fiscal, no han recibido los recursos para su funcionamiento correspondientes al segundo semestre de 2018. ¿La razón? No todas las colectividades se notificaron de la resolución mediante la cual el Consejo Nacional Electoral fija los montos para cada partido.

BLU Radio indagó sobre la situación y encontró que, si bien la notificación se dio por aviso en algunos casos, el movimiento Mais, la UP y Cambio Radical presentaron recursos de reposición sobre la resolución, por lo cual la Registraduría no ha podido realizar los giros.

En el caso del Mais, fuentes consultadas señalan que no estaría conforme con la asignación pues la plata que le corresponde por las dos curules que tiene en la Cámara de Representantes – las de María José Pizarro y David Racero – habría sido repartida entre toda la coalición ‘Lista de la Decencia’, en la cual están además la Unión Patriótica y el partido ASI.

La inconformidad radica en que Mais considera que los recursos deben ser establecidos de forma individual a los partidos, dependiendo de la totalidad de escaños alcanzados en las pasadas elecciones legislativas.

Pero no solo se trata de un tema del monto, sino de inconformidad sobre la interpretación que el CNE está dando a la ley de bancadas y otras normas que rigen a los partidos, así como del desconocimiento que dicen hay sobre los acuerdos que hicieron las partes al suscribir el de coalición. El tema de fondo radica en que, según jurisprudencia del Consejo de Estado, citada por Mais en su recurso, las curules corresponden al partido que dio el aval y no a la coalición.

De otro lado, Cambio Radical alega que consiguió 46 curules y no 45 como señala el acto administrativo.

La situación está siendo estudiada por el Consejo Nacional Electoral, pero, mientras no se resuelvan los recursos, la resolución donde está asignada la plata para el funcionamiento de todos los partidos políticos no estará ejecutoriada y los pagos no se podrán realizar, afectando la nómina de los partidos, entre otras obligaciones.