Acuerdos de paz tienen vigencia nacional e internacional: Unasur

El secretario General de Unasur, Ernesto Samper, manifestó que a pesar que la ciudadanía en el plebiscito no avaló las negociaciones de paz de La Habana, los acuerdos tienen vida propia ya que entre las partes hay un consenso basado en los más de cuatro años de conversaciones entre Gobierno y Farc.

“Con los resultados del plebiscito se abre la posibilidad de que se revisen los puntos de los acuerdos, pero es una responsabilidad de las partes en La Habana.

Creo que los acuerdos a mi juicio tanto nacional como internacionalmente tiene su vigencia y debe seguir adelante”, expresó.

El expresidente Samper si bien no hizo alusión a las posturas de sectores de oposición y promotores del No quienes afirman que en este momento no hay acuerdos porque no se aprobaron, están errados ya que la gente no voto en contra de la paz, sino de unos aspectos que deben ser mejorados y concertados por los negociadores de paz de Gobierno y guerrilla.

“La gente no voto en contra de la paz ni en contra de los acuerdos. La gente voto en contra de unos aspectos con los cuales no estaba de acuerdo que son los que el presidente Santos estaba recogiendo y que debe ser considerados en La Habana”, precisó.