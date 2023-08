Alias 'Gafas' dice a la JEP que no puede ir a audiencia por problemas de salud

Alexander Farfán Suárez, conocido como alias 'Gafas' , fue capturado durante la operación Jaque, en el año 2008. Él fue el carcelero de Ingrid Betancourt y en el año 2017 se acogió al proceso de paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc.

Farfán alcanzó a ir a una audiencia en la JEP para hablar de los casos de secuestro que se presentaron durante el conflicto en las Farc. Sin embargo en una resolución firmada por el presidente Gustavo Petro, se conoció que alias 'Gafas' había sido designado como negociador de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'.

Sin embargo, alias 'Gafas' no fue a la diligencia y desde la cárcel La Picota envió una carta, en donde se encuentra detenido desde diciembre del 2022. En el escrito, él aseguró que no pudo asistir debido a un problema de salud, pues un dolor de cabeza no le permitía estar de pie: "En garantía al derecho a la salud y a la vida consagrados en la carta magna”, dijo.

"Con el fin de que Alexander Farfán Suárez comparezca personalmente ante la jurisdicción , teniendo en cuenta su designación como vocero de las disidencias del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP y, por ende, de una posible relación con dicho grupo armado que es preciso aclarar. También, con miras a garantizar que cumpla con los fines del Sistema Integral de Paz (SIP), para lo cual se deben revisar y de ser el caso ajustar, las condiciones de ejercicio del beneficio transicional al que se hizo acreedor”, señaló la JEP sobre el por qué de la citación.

