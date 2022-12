Altas cortes anunciarán su posición conjunta frente al proceso de paz

Este lunes habrá una inusual reunión de los integrantes de todas las altas cortes, con el fin de adoptar una postura frente al proceso de paz y analizar las preocupaciones que existen por la suerte de los procesos actuales que tienen que ver con el conflicto.



El Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia por primera vez fijarán su posición frente al tema de la paz y de cómo se ejercerá el posconflicto.



Las altas cortes se muestran preocupadas porque no se sabe cómo va a entrar a operar la justicia ordinaria, es decir, por ejemplo, condenas que están en trámite en contra de los miembros de las Farc y demandas contra el Estado.



En el Tribunal Superior de Bogotá los presidentes de las altas cortes darán a conocer su punto de vista.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Sigue creciendo el problema de los habitantes de la calle en el centro de Bogotá. Se conoció un video en el cual se ve como varios de ellos apuñalan a un hombre por robarle la bicicleta.



Al menos 40 habitantes de la calle se trasladaron a la Carrera 32 con calle sexta, después de haber sido desalojados de la glorieta de la sexta con 30.



-La Procuraduría sancionó disciplinariamente a tres integrantes de la Policía, por la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra.



La congresista del Centro Democrático, Margarita Restrepo, denunció que en Antioquia las Farc estarían entregando menores de edad en las iglesias y en los orfanatos, en lugar de entregarlos al Bienestar Familiar, como fue el compromiso.



-En la Universidad Autónoma de Barranquilla se reúnen a esta hora los directores de los partidos políticos para analizar con el sector académico los alcances del Acuerdo de Paz, El Plebiscito y el Posconflicto.



-La Policía busca a una niña de 11 años que desapareció el pasado viernes en Bogotá.



-Comenzará una reunión clave entre el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para evaluar los nuevos estudios para la construcción del metro para la capital del país.



-La Agencia Nacional de Infraestructura informó que en 2015 los peajes concesionados recaudaron cerca de 2 billones 300 mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 11 por ciento comparado con lo que ocurrió en el año 2014.



-Las autoridades en Bogotá trabajan en la remoción de un taxi que se fue a un caño en la madrugada de hoy en el barrio Santa Librada, de la localidad de Usme. De acuerdo con los reportes iniciales el vehículo no tenía ningún ocupante a bordo cuando lo encontraron e investigan las circunstancias en las cuales terminó en medio del caudal.



-Las autoridades en San Andrés investigan el caso en el que una embarcación con un grupo de turistas a bordo se volteó en el trayecto entre Johnny Cay y las playas de Spratt. El hecho, que se registró este domingo, no dejó personas heridas.



-En los últimos días se produjeron 7 homicidios en el Valle de Aburrá lo que, según las autoridades, convierte este fin de semana en uno de los más violentos en Antioquia. La mayoría de los casos, obedece a enfrentamientos entre combos delincuenciales. Tan solo en agosto se han registrado 34 asesinatos, 22 de ellos en Medellín.



-Se empieza a restablecer el suministro de agua potable a Villavicencio luego de los daños que provocaron por las fuertes lluvias y dejaron fuera de servicio el acueducto de la ciudad.



-Las autoridades migratorias en Santander iniciaron los trámites para deportar a las 32 venezolanas que fueron descubiertas en una casa de Barrancabermeja, ejerciendo la prostitución.



-El presidente de México, Enrique Peña Nieto, plagió parte de su tesis universitaria, según una investigación periodística de Aristegui Noticias.



-Este lunes se anuncia en Estados Unidos el último gran mega negocio en la industria farmacéutica. Pfizer comprará a uno de los mayores productores de drogas contra el cáncer en ese país por 14 mil millones de dólares.



-Luego del atentado en una boda que dejó más de 50 muertos, el canciller turco afirmó que su país perseguirá al Estado Islámico en la frontera con Siria.



-Un hombre escaló las paredes de la embajada de Ecuador en Londres, que desde hace 4 años acoge al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.



-En Venezuela, la oposición insistió en que el Tribunal Supremo de Justicia es ilegítimo, tras la suspensión de siete sesiones de Parlamento.



-El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con sacar a su país de la Organización de las Naciones Unidas, por las críticas que recibió su gobierno relacionadas con una supuesta “lucha extrajudicial” contra el narcotráfico. Además pidió respeto por la decisión que adoptó hace varios días para restablecer la pena de muerte para quienes incurran en ese delito.