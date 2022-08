Ausencia de 'Antonio García' en delegación de paz no significaría desinterés en proceso: Iván Cepeda

En el año 2014 el ELN anunció su disposición para empezar una fase exploratoria con el gobierno de Juan Manuel Santos con el fin de instalar una mesa de diálogo y buscar una solución pacífica al conflicto. En un principio los acercamientos se dieron en Caracas, Venezuela, y allí estuvo presente alias ‘Antonio García’, primer comandante de dicha guerrilla.

Fue allí donde se llegó a un acuerdo sobre la agenda que se iba a llevar a cabo en esa negociación y se estableció que las delegaciones tanto del gobierno como del ELN se trasladarían a La Habana , en Cuba, para empezar a discutir dichos puntos sobre los que se negociaría la paz.

En ese momento del proceso, el jefe negociador por parte de esa guerrilla pasó a ser alias ‘Pablo Beltrán’, quien actualmente se encuentra en La Habana y fue uno de los 11 miembros del ELN a los que se les suspendieron las órdenes de captura para retomar los diálogos con el gobierno de Gustavo Petro.

Según explicó el senador Iván Cepeda, quien viajó a La Habana junto a una delegación del gobierno, la ONU y la Iglesia para hacer el primer contacto con esa guerrilla con el objetivo de retomar los diálogos, el levantamiento de las órdenes de captura solamente para los que se encuentran en La Habana, sería la razón por la que García no apareció en esta lista de los delegados.

Cepeda también explicó que esto no significa que no esté de acuerdo o no tenga un interés en el proceso que próximamente se podría reanudar. Ahora, también es importante aclarar que la suspensión de estas órdenes de captura también se hizo con el fin de que los miembros del ELN en Cuba puedan tomar contacto con la organización y en este sentido, si esa guerrilla lo considera, los negociadores podrían cambiar.

Es importante también recordar que los diferentes grupos armados al realizar diálogos de paz no nombran necesariamente a sus máximos comandantes como los negociadores, pues, por ejemplo, Rodrigo Londoño, quien era conocido en la guerrilla como ‘Timochenko’ no hizo parte del equipo de las Farc que negoció el acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos.

