Avianca canceló vuelos a Medellín y Cali desde Bogotá por problemas climáticos

Debido a los problemas climáticos asociados al paso del huracán Matthew, la aerolínea Avianca decidió cancelar varios vuelos que salían rumbo a Medellín y Cali desde Bogotá.

Según los afectados, la compañía les ha manifestado que se trata de una causa externa y no ha brindado solución alguna ante los contratiempos a los que se han visto sometidos los viajeros.

“Ellos nos han dicho que no pueden hacer nada, que no nos pueden solucionar nada que es una causa externa, que no las arreglemos como podamos y que llamemos al call center, pero este esta colapsado, a ellos no se les ocurre mover los vuelos para evacuar paulatina mente a los pasajeros”, dijo uno de los pasajeros afectados.

Así mismo, la Aeronáutica Civil informó que hay problemas por mal tempo en por lo menos 8 aeropuertos del país.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

-Este sábado al mediodía el huracán Matthew saldría de territorio colombiano, según informó el IDEAM.

-El huracán Matthew, de categoría 4, mantiene en alerta máxima a 4 zonas del departamento de La Guajira.

-En el municipio de Puerto Colombia ya se presentan oleajes hasta de 3 metros por el coletazo del huracán Matthew. Las playas fueron restringidas para los bañistas.

-Organismos de socorro en Cali atienden varias emergencias por las fuertes lluvias y vientos que se presentan en diferentes sectores de esa ciudad.

-Las víctimas de la masacre de La Chinita aceptaron el perdón de las Farc mientras que el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo dijo que esos actos de perdón van a seguir.

-La Registraduría Nacional activó un plan de contingencia para evitar que el paso del huracán Mattew afecte la jornada de votación del Plebiscito por la Paz.

-Por la jornada del plebiscito de este domingo dos de octubre desde ya opera la restricción al porte de armas. Mañana sábado a partir de las 6 de la tarde habrá ley seca.

-BluRadio conoció la lista de los nuevos mayores generales que entrarán a las fuerza a militares. Se trata de 23 uniformados que ascenderán al interior de la institución.

-El Consejo Nacional Electoral de Venezuela rechazó la declaración de varios países de América Latina que mostraron su preocupación por la decisión que se tomó sobre la celebración del referendo revocatorio presidencial.

-Avanza la fecha 15 del fútbol colombiano con el partido entre el Cali y Bucaramanga.

-Más de 13 mil uniformados dispuso la policía Metropolitana de Bogotá para velar por las seguridad en la jornada electoral del plebiscito el próximo domingo.

-Siguen las obras de mantenimiento de la malla vial en Bogotá.