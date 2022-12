Celebración de ONU con Farc, un baile que divide a la opinión pública

Imelda Daza, integrante de Voces de Paz, se refirió al evento en el que participaron y bailaron miembros de la ONU con guerrilleros de las Farc en un punto de preagrupamiento de esta guerrilla en Conejo, La Guajira.



Para Daza, este hecho es una muestra clara del cambio que se ha venido dando dentro del marco del proceso de paz y señaló que es un ejemplo de alegría y armonía.



“Malísimo fuera que estuvieran participando con ellos en un combate. Que estén celebrando la llegada del nuevo año es buenísimo, representa lo que queremos los colombianos, vivir en alegría y en armonía”, dijo Daza.



La integrante de Voces de Paz también se refirió a lo que considera es una estigmatización del corregimiento de Conejo en Fonseca, La Guajira, y aseguró que esta zona del país ha sido ejemplo de reconciliación en todo el territorio nacional.



También dijo que no se sabe si los miembros de la ONU también han compartido en las mismas condiciones con el Ejército, con “la otra parte”.



“No sabemos si ellos también habrán compartido con el Ejército en condiciones de cordialidad, cuál es el pecado, aquí hay mucho de puritanismo, el centralismo no deja ver cuál es la realidad de los territorios. Hay que tener otra mirada, la guerra se está acabando, tenemos que ir acostumbrándonos a cosas como estas, ese discurso guerrero que nos trajo el Plan Colombia hay que derrotarlo, tenemos que superar el puritanismo, no veo nada de peligroso en eso que ocurrió en Conejo”, agregó.



Siguen siendo guerrilleros



La representante del Centro Democrático Margarita Restrepo aseguró que la misión de la ONU está en estas zonas para verificar que se cumpla lo pactado en La Habana y que su papel en las zonas debe ser de imparcialidad.



“No se nos puede olvidar que si no soy imparcial, no profesional, no soy idóneo. El objetivo de la ONU es ser garantes, no se nos puede olvidar que son un grupo terrorista que aún no han entregado las armas, y no se nos puede olvidar que son un grupo terrorista”, dijo la representante.



“Necesitamos tener imparcialidad y profesionalismo”, agregó.



Restrepo aprovechó para comparar esta actuación con la de un juez de la república al tener que dictar una sentencia contra alguien con quien ha establecido una relación.



“Si usted ve un juez de la República bailando con una de las personas que está investigando, no se cree en la imparcialidad (…) A la luz de los hechos eso no es un comportamiento ni ético ni garante, la misma ONU lo está reconociendo, lo que está en juego es un proceso de desmovilización que viene de un proceso de paz de 5 años y se tiene que manejar con toda el profesionalismo y no se está haciendo”, concluyó.