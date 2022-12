Centro Democrático radicó proyecto para tumbar el Acto Legislativo para la Paz

El senador del Centro Democrático Alfredo Rangel presentó un proyecto de acto legislativo para tumbar las facultades que aprobó el Congreso de la República para que el presidente Juan Manuel Santos implementara los acuerdos de paz con las Farc de una forma más ágil.



“Lo que buscamos es derogar el Acto Legislativo que creó el ‘fast track’, la vía rápida para aprobar los acuerdos de paz de La Habana y además le otorgaba al presidente Juan Manuel Santos la potestad legislativa durante un año para desarrollar esos acuerdos”, explicó.



“Lo que trata este proyecto es precisamente enterrarlo de manera definitiva”, añadió.



Rangel explicó que jurídicamente sí es posible derogar este Acto Legislativo para la Paz.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Expertos revelaron que los impuestos a los cigarrillos continuarán en aumento a partir de 2018. Según la Reforma Tributaria, el impuesto subirá cuatro puntos adicionales a la inflación.



-El Ejército desmanteló en zona rural de Puerto Asís, Putumayo, un laboratorio con cerca de dos toneladas de drogas que podría alzcanzar un costo en el exterior de 45 millones de dólares.



-El presidente Santos destacó los más recientes resultados de las pruebas Saber 11 en las que se presentó mejoría en temas como lectura, ciencias naturales e inglés.



-Las autoridades mexicanas arrestaron a un ex jefe policial acusado de la desaparición de 43 estudiantes hace más de dos años en Iguala.



-Por cuenta de la gran cantidad de enfermedades de tipo respiratorio registradas en los últimos días en Bogotá, la Secretaría de Salud liderará este sábado una gran jornada de vacunación.



-Toque de queda y ley seca son algunas de las medidas de seguridad para el próximo 31 de octubre que se proponen desde el Concejo de Bogotá con el propósito de minimizar los riesgos a los que se exponen los niños en esta celebración.



Proyecto de Acto Legislativo by Blu Radio on Scribd

Publicidad