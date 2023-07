"Ceses al fuego sin protocolos han sido frágiles; se dificulta cumplimiento": secretario general ONU

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, publicó su informe trimestral sobre los avances y desafíos que tiene la implementación del acuerdo de paz firmado en el año 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.

En el documento de 20 páginas, Guterres se refirió al proceso de paz total adelantado por el Gobierno Petro, el cual consideró que podría aportar en la disminución de la violencia en distintos territorios. Sin embargo, el secretario general manifestó algunas dificultades que tenían los ceses al fuego con algunos grupos que fueron anunciados en enero de este año.

"Los ceses al fuego que llevan en vigor desde enero se vienen observando en gran medida sin protocolos ni mecanismos de verificación definidos, lo cual hace que sean más frágiles y dificulta evaluar su cumplimiento y determinar sus resultados. Acojo con satisfacción el anuncio por parte del Gobierno de las próximas conversaciones con varios actores armados ilegales y pido a estos que demuestren un compromiso genuino con la paz, pues estoy seguro de que estas conversaciones representan una oportunidad única" señala Guterres.

Por otro lado, Guterres señaló que la implementación del acuerdo de paz va por buen camino, pero dijo que una de las grandes dificultades es la seguridad para los excombatientes de las Farc, pues se han registrado 375 homicidios de firmantes de paz desde el año 2016.

Publicidad

"A pesar de los esfuerzos realizados para avanzar en la reincorporación de exmiembros de las FARC-EP, la persistencia de la violencia sigue poniendo en peligro el proceso, como puso de manifiesto el traslado urgente del antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de Mesetas (Meta). Ha habido ataques y amenazas contra excombatientes que desean participar en las elecciones en departamentos como Antioquia, el Caquetá y el Meta, a raíz de lo cual se han solicitado mayores esfuerzos institucionales para garantizar la participación política justa y segura", señaló el Secretario General.

Asimismo, el secretario general afirmó que hay que avanzar en la entrega de tierras en medio de la reforma rural y en el acceso a las viviendas para excombatientes.

"Si bien el Gobierno ha avanzado en la compra de tierras para campesinos sin tierra, la entrega de tierras y la definición de beneficiarios todavía no han tenido lugar. El acceso de los excombatientes a viviendas es vital para ayudar a que el proceso de reincorporación se afiance. No obstante, los avances han sido limitados. Pese al anuncio que hizo el Presidente Petro en marzo, aún no se ha expedido un decreto para crear formalmente una entidad específica en el seno de la Presidencia a cargo de la implementación del acuerdo final", detalló el comunicado.

Publicidad

Le puede interesar: