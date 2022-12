Chile no acompañaría este proceso si no supiera que es positivo: Bachelet

Michelle Bachelet, presidenta de Chile, habló en Mañanas BLU sobre la firma del acuerdo final entre las Farc y el Gobierno, que se llevará a cabo este lunes en Cartagena.



“Para nosotros como país acompañante es un momento completamente histórico, pero no solo lo es para Colombia, sino para toda América Latina”, manifestó.



Bachelet se mostró entusiasmada por la firma final entre las Farc y el Gobierno, porque “abre una esperanza gigante para que Colombia se desarrolle como nación y así mismo contribuya al desarrollo de la región”.



“También vamos a estar en el proceso de verificación, 75 efectivos van a estar en terreno asegurando que los acuerdos de paz se cumplan”, añadió.



¿Cuál fue el papel de Chile a lo largo del proceso?



Bachelet manifestó que la participación de Chile partió desde su predecesor (Ricardo Lagos Escobar) y que su país no “acompañaría este proceso si no supiera que es positivo”.



"Chile siempre fue un apoyo para el equipo negociador del Gobierno y estuvo pendiente de cada uno de los puntos pactados", anunció



La primera mandataria de los chilenos dijo que se siente optimista de que todos los colombianos refrenden los acuerdos en las urnas.



“Es muy importante que la gente acuda masivamente y diga “sí queremos la paz”, porque es justo después de tantos años de guerra”, dijo.



Finalmente, aseveró que sobre el pasado se pueden tener diferencias, pero que el presente y el futuro dependen de “todos nosotros”.



“El acuerdo de paz busca generar una sociedad con condiciones de vida dignas y decentes”, puntualizó.