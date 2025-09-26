Con 147 ataques en 2025, drones explosivos desatan terror en Colombia: van más de 200 afectados

Según un informe del Ejército, entre el 26 de abril de 2024, fecha del primer ataque registrado en Argelia, Cauca, y el 31 de agosto de 2025, se han contabilizado 313 acciones de este tipo en diferentes regiones del país, sin contar con los que se han registrado en septiembre. De estas 47 han sido contra la Policía y 11 contra la Armada, el resto han sido contra tropas del Ejército.

Los grupos armados ilegales siguen adaptando drones comerciales para arrojar cargas explosivas, que en este periodo suman cerca de 713 granadas lanzadas contra instalaciones militares, puestos de policía y patrullas en terreno.

Los ataques dejan hasta ahora un saldo de 215 afectados:



Civiles: 2 asesinados y 35 heridos.

Militares (Ejército): 12 asesinados y 139 heridos.

Armada: 1 muerto y 4 heridos.

Policías: 0 asesinados, pero 21 heridos.

Las cifras muestran que el Ejército es la institución más golpeada por esta modalidad, mientras que los ataques contra la Policía se han concentrado en puestos fijos y estaciones.

Ataque con dron Amalfi. Suministrada.

Las regiones más afectadas por ataques con drones

El suroccidente del país, especialmente el departamento del Cauca, ha sido el epicentro de esta amenaza criminal. Allí delinquen las disidencias de las Farc, como la columna ‘Carlos Patiño’ y la estructura ‘Jaime Martínez’, responsables de varios de los hechos más graves.



Por divisiones militares, la IV División (que cubre Meta, Guaviare y Vaupés) y la VI División (Putumayo y Caquetá) también reportan un número considerable de casos, pero es la III División, con jurisdicción en el Cauca y Nariño, la que encabeza las estadísticas con 209 ataques, es decir, dos de cada tres atentados en todo el país.

En contraste, regiones como la VII División (Antioquia, Córdoba y Chocó) han tenido un número menor de casos reportados, apenas 2 eventos, lo que marca la diferencia en la intensidad del fenómeno entre el norte y el sur del territorio nacional.

En promedio, desde abril de 2024, en Colombia se registra un ataque con drones cada día y medio. La estadística muestra que durante 2024 ocurrieron 104 incidentes, pero la situación se disparó en 2025, cuando los eventos casi se duplicaron y llegaron a 147 en lo corrido del año

El último ataque registrado en el informe ocurrió el 31 de agosto de 2025 contra la estación de Policía de El Bordo, en el municipio de Patía (Cauca), lo que confirma que el fenómeno no ha disminuido y que la modalidad se ha consolidado como una de las principales amenazas contra la seguridad.