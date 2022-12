Congreso evalúa mecanismo para refrendar nuevo acuerdo de paz

El presidente Juan Manuel Santos, aseguró que el Congreso de la República refrendará el nuevo acuerdo de paz con las Farc, que será firmado el próximo jueves en Bogotá, porque es la mejor opción.

"Después de escuchar todas las propuestas y alternativas, y de común acuerdo con las Farc, es claro que la vía más conveniente y legítima para refrendar este nuevo acuerdo es a través del Congreso de la República", dijo el mandatario en una alocución en la Casa de Nariño, sede del ejecutivo.



En el Congreso, donde tiene mayorías, "están representadas todas las visiones y opciones políticas del país, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha", expresó.



De esta forma, el mandatario puso fin a la discusión sobre el mecanismo de refrendación del nuevo acuerdo, en el que habían sido planteadas otras opciones como otro plebiscito o una votación en los concejos municipales y asambleas departamentales.



"La inmensa mayoría de los sectores de la sociedad civil, los jóvenes, la iglesia y sectores políticos han señalado su preocupación frente a un nuevo plebiscito. Una nueva campaña polarizaría de manera peligrosa al país y éste es el momento de la unión y no la división", afirmó.



El primer acuerdo con las Farc, firmado el 26 de septiembre en Cartagena, fue rechazado por los colombianos en el plebiscito celebrado una semana después que, además de frenar el proceso de paz, causó una honda profunda división en el país entre los partidarios del "sí" a lo pactado y los defensores del "no", liderados por el expresidente Álvaro Uribe.



"Mi deber como presidente es promover la unión, no la polarización", dijo Santos hoy al justificar la opción del Congreso en lugar de un segundo plebiscito.



El jefe de Estado subrayó que el Congreso "representa al pueblo para que a nombre de los ciudadanos legisle, y apruebe todas las normas que nos rigen, las reformas constitucionales, los tratados internacionales y las leyes".



Recordó que el poder legislativo tiene "no sólo la legitimidad del voto popular", sino que representa a "todas las visiones y opciones políticas del país".



Santos se dirigió al país para informar que el nuevo acuerdo, sellado el pasado 12 de noviembre en La Habana, será rubricado el próximo jueves en el Teatro Colón de Bogotá.



De otro lado, lamentó que sectores que defendieron el NO en el plebiscito mantengan su oposición al nuevo acuerdo de paz, pero dejó la puerta abierta para llegar a nuevos consensos.



"Desgraciadamente, algunos de los sectores más radicales del 'no' se siguen oponiendo al nuevo acuerdo, a pesar de sus claros e importantes cambios y ajustes. Lamento de veras esa posición", dijo.