Consejo de Seguridad de ONU respalda permanencia de misión de paz en Colombia

El Consejo de Seguridad de la ONU se mostró favorable a mantener la misión de la organización en Colombia y expresó su respaldo al proceso de paz pese al "no" a los acuerdos entre el Gobierno y las FARC que se impuso en el plebiscito del pasado 2 de octubre.



"Los miembros del Consejo animaron a las partes y a todos los actores políticos a mantener el impulso del proceso de paz y reiteraron su apoyo total a esos esfuerzos", dijo el presidente de turno de este órgano, el ruso Vitaly Churkin, al término de una reunión a puerta cerrada.



Los quince países del Consejo analizaron la situación en Colombia con el jefe de la misión en el país, Jean Arnault, que ya había adelantado su intención de pedir que la operación continúe con su labor de verificación del alto el fuego bilateral.



Según explicó Churkin, hablando en nombre de todos los miembros, el Consejo tomó nota del resultado del plebiscito y de la petición del Gobierno y de las FARC para que la ONU siga vigilando el alto el fuego.



En ese sentido, el Consejo de Seguridad decidió mantener el mandato de la misión "bajo revisión" y esperará recomendaciones del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para dar nuevos pasos.



Los miembros celebraron en todo caso el "compromiso" de las dos partes a mantener el cese de la violencia y trasladaron a Arnault su "pleno apoyo", dijo Churkin.



Varios embajadores señalaron a título individual esa esperanza por la continuidad del alto el fuego y dejaron claro su deseo de que Naciones Unidas continúe apoyando el proceso de paz.



"El objetivo es verdaderamente mantener el compromiso del Consejo de Seguridad en apoyo del proceso de paz", dijo a los periodistas el representante de Francia, François Delattre.



"La idea es la continuidad", insistió Delattre, que apostó por seguir "acompañando a las partes" en su trabajo tras el "no" en el plebiscito para lograr "poner fin a la guerra y crear las condiciones de una paz duradera".



El embajador uruguayo, Elbio Rosselli, defendió también la continuidad de la misión de la ONU y dijo que su país está "entusiasmado con el compromiso del Gobierno y las FARC para mantener el alto el fuego y asegurar que todo esté bien".



Su homólogo británico, Matthew Rycroft, destacó asimismo la continuidad del cese de la violencia y pidió mantener "el impulso en el proceso de paz".



A priori, los miembros del Consejo de Seguridad no consideran necesario adoptar una nueva resolución tras el rechazo de los colombianos a los acuerdos de paz.



Para Delattre, con los textos ya aprobados hay "todo lo necesario para trabajar y continuar el apoyo expresado por el Consejo de Seguridad".



"Las resoluciones existentes son suficientes y trazan un marco y una perspectiva muy claras", aseguró.



Churkin dijo que el Consejo espera recibir muy pronto una carta oficial de Ban sobre el papel de la misión en la observación del alto el fuego y luego otra cuando se finalicen los nuevos arreglos tras el resultado negativo del plebiscito.



Una vez recibidas las recomendaciones del secretario general, se decidirá formalmente qué hacer con el mandato de la misión, pero el embajador ruso adelantó que podría bastar con una respuesta corta por parte del Consejo de Seguridad.