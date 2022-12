Debate de los jóvenes por el SÍ y el NO en el Plebiscito por la Paz

Carrascal enumeró las razones por las que los colombianos deben votar el 2 de octubre por el SÍ en el plebiscito por la paz.



“Ya son muchas las décadas de dolor y sufrimiento que han pasado los colombianos, no vale que otro colombiano más muera por la guerra (…). Finalmente en esta guerra siguen pagando los hijos de los más pobres, ya que ellos son los reclutados por el Ejército Nacional o por las Farc”, dijo Carrascal.



Entretanto, Josías expresó las razones para votar por el NO en el Plebiscito por la Paz que reafirma el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc.



“Los acuerdos entre el Gobierno y las Farc son acuerdos sobre lo que ellos consideraron relevantes como tener absoluto silencio sobre las rutas del narcotráfico, sobre los seis mil jóvenes que hay en las Farc (…). El país que nos están dejando a los más pobres no se les reconocen sus derechos”, afirmó.



Por otro lado, la internacionalista del Rosario reiteró su llamado al pueblo colombiano a apoyar los acuerdos firmados en La Habana.



“Es hora de decirle No a la guerra, al derramamiento de sangre, necesitamos reconciliarnos y debemos entender que no debemos agredirnos (…). La palabra debe ser lo único con lo que se debata y no contra las personas”, añadió Fernanda Carrascal.



Las principales víctimas del conflicto armado en Colombia son los niños que luego engrosarían las filas de la delincuencia común, según Josías Fiesco.



“Los derechos de los niños prevalecen frente a los demás, sin embargo se los pasaron por la faja y la legalidad cedió terreno”, dijo Fiesco.