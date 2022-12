Decenas de miles de personas marcharon a favor de la paz en Colombia

Decenas de miles de personas marcharon este miércoles en varias ciudades de Colombia exigiendo al gobierno y a la oposición que lleguen a un "acuerdo de paz ya" con las Farc, tras el rechazo a lo pactado con esa guerrilla en un plebiscito.



En 12 urbes, como Bogotá, Barranquilla y Cali, los ciudadanos clamaron porque el presidente Juan Manuel Santos, impulsor del pacto de paz con las Farc, y el exmandatario Álvaro Uribe, feroz opositor de lo negociado, lleguen a acuerdos comunes que permitan seguir en la búsqueda de superar un conflicto armado de más de medio siglo.



"Me está doliendo el corazón. La paz no es de Uribe ni de Santos, la paz es de nosotros. Eso me tiene indignado", dijo Alejandro Quevedo, un profesor de matemáticas de 31 años que asistió a la convocatoria de origen universitario en Bogotá.



Con camisetas y flores blancas, al menos 30.000 personas participaron en Bogotá en una marcha de silencio y por la paz que finalizó en la céntrica Plaza de Bolívar, en protesta por los resultados del plebiscito del domingo, donde el 50,21% de los votantes dijo "No" al acuerdo alcanzado con las Farc tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba.



El sorpresivo rechazo en las urnas pone en vilo lo convenido con la guerrilla marxista, la principal y más antigua del país.



Por ello, Santos convocó un diálogo nacional para buscar alternativas y se reunió este miércoles con Uribe en la sede presidencial, desde donde declaró que está decidido a "buscar caminos de unión y reconciliación" para alcanzar la paz.



"Por todo lo que nos une y todo lo que nos separa", se leía en el cartel que encabezaba la marcha, llevada a cabo en absoluto silencio y en la que solo sobresalían algunos puños en alto, la llama de velas blancas y los colores de las banderas de Colombia y de la comunidad gay.



"Marcho ante la incertidumbre y ante el silencio y la falta de voluntad de solucionar las cosas de quienes votaron 'No', siento que es lo único que puedo hacer ahora para intentar buscar soluciones", afirmó Lina Vanegas, una maestra universitaria de 29 años presente en la manifestación.



En silencio y portando velas también participaron algunos funcionarios del gobierno, como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo.



Pero el mutismo de la marcha se rompió cuando los asistentes entonaron el himno nacional, que dio paso al grito de consignas como "Queremos la paz", "No más guerra", "No más víctimas" y "Ni un paso atrás", y a formar con cirios el símbolo de la paz.



Los manifestantes leyeron luego la "Oración de la Paz", un discurso del asesinado líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, que en febrero de 1948 lideró las protestas de 100.000 personas en la capital en contra de la persecución política del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez.



"Impedid, señor presidente, la violencia. Sólo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo", clamó entonces Gaitán, pocos meses antes de ser asesinado.



En Barranquilla y Cali decenas de ciudadanos vestidos de blanco exigieron además el fin de la conflagración interna y que se mantenga el cese al fuego bilateral vigente con las FARC desde agosto y que la víspera fue ampliado por Santos hasta el 31 de octubre.



"Las personas que realmente sí han vivido la guerra querían un cambio, querían una transformación (...) y no se pudo" demostrarlo en el plebiscito, dijo Stefany Vergara, una estudiante de literatura de 28 años de la Universidad del Valle, en Cali, donde marcharon cerca de 4.000 personas.



Las FARC, por su parte, apoyaron con mensajes en Twitter lo que denominaron "#PazALaCalle". "Mantendremos voluntad de paz y disposición de usar solo la palabra como arma de construcción de futuro. La paz triunfará", afirmaron.



La convocatoria rompió las barreras del país. En Nueva York, unos 50 colombianos se reunieron en Times Square, el corazón de Manhattan, para cantar "¡Colombia quiere la paz!" y abogar por el fin del conflicto armado más antiguo del continente.



"La sociedad civil ha empezado a movilizarse para decirle al gobierno que no queremos una renegociación sino que se haga un acuerdo ya", afirmó el pintor Ricardo Prado, de 25 años, en el acto en la ciudad estadounidense.



Los colombianos también pidieron el fin de la guerra en ciudades de Holanda, Inglaterra, República Dominicana, Ecuador y Francia.



Colombia vive un conflicto armado que ha enfrentado durante más de 50 años a guerrillas, paramilitares y la fuerza pública, con un saldo de unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.