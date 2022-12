Diálogos no se pueden interrumpir porque cese al fuego termine el 9 de enero: ELN

A través de un video, el ELN realizó un pronunciamiento en el que alias ‘Gabino’ se refirió a los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

‘Gabino’ aseguró que la guerrilla fue “clara” desde el principio en cuanto a que no aceptarían “imposiciones y todo tipo de acuerdo tenía que tener un carácter bilateral”.

Publicidad

Le puede interesar: FF.MM. envían refuerzos para evitar que el ELN continúe hostigando a civiles.

Afirmó que el ELN “ha honrado la palabra y cumplido todo lo acordado”, pero asevera que no se ha “visto la misma conducta del Gobierno Nacional”.

“En el caso del cese bilateral, el Gobierno, de manera perversa, lo aprovechó para iniciar acciones represivas contra la población que trabaja cultivos de uso ilícito”, dijo.

Agrega que tampoco se “permitió mejorar la situación humanitaria de la población debido a que el genocidio, lejos de parar, aumentó”.

Publicidad

Dijo que la mesa de diálogo no puede ser interrumpida porque el cese al fuego culmine el 9 de enero, “por el contrario, debe fortalecerse”.

“La salida política al conflicto no puede cerrarse ante las dificultades, el ELN no renuncia a la paz y por lo tanto, no se levanta de la mesa”.

Publicidad

Escuche el pronunciamiento completo: