El Día D será antes del Plebiscito: Humberto de la Calle

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, al responder a una pregunta de BLU Radio desde La Habana, Cuba, confirmó que el ‘Día D’, cuando comienzan a correr los tiempos de desmovilización, desarme y traslado a zonas veredales, comienza con la firma oficial de los acuerdos de paz.

En ese sentido, explicó que “el Día D será antes del Plebiscito por la Paz”.

“A partir de la firma formal para esos efectos que hará el presidente de la República en fecha que vamos a convenir comienzan a aplicarse los plazos para el Día D, el comienzo de la movilización, la destrucción del armamento, todo el método de desmovilización. Esa fecha será antes del Plebiscito, o sea, en el momento del Plebiscito estarán corriendo los 180 días para la entrega de la última arma en poder de las Farc”, aclaró.

Por su parte, general Jorge Enrique Mora desmintió lo dicho por los críticos del proceso de paz, quienes habían dicho que en La Habana se estaba negociando el futuro de las Fuerzas Militares.





“Le hemos cumplido a nuestros soldados y policías, las Fuerzas Militares no hacen parte de las negociaciones en La Habana y hoy le hemos cumplido, no se ha negociado un solo punto de las Fuerzas Militares en el proceso con las Farc”, aclaró.





“Los soldados y policías son los victoriosos de este proceso que se les entrega a los colombianos”, añadió el general Mora.



En el tema de la entrega de los menores de edad en las filas de las Farc, De la Calle aclaró que la entrega antes de firmar los acuerdos solo fue de un grupo de niños como “acto de confianza”.



“Como un acto de confianza la idea era adelantar la liberación de un grupo de niños, transcurrido eso, ahora lo que tenemos es aplicar el acuerdo. El reclutamiento de niños no será amnistiado”, agregó De la Calle.



Finalmente, los negociadores del Gobierno respondieron a la pregunta de qué dinero entregará las Farc para recuperar a las víctimas.



En ese sentido, De la Calle advirtió que así las Farc oculten bienes o dinero, “no se han tocado los instrumentos que tiene el Estado para recuperar el capital ilícito de la gente, el Estado no ha renunciado a perseguir los bienes de las Farc”.