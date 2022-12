‘El Médico’ evitó disidencia en frente 27 de Farc, según inteligencia de Ejército

BLU Radio conoció un informe de inteligencia del Ejército, en el cual se evidencia que alias ‘El Médico’ logró evitar que el frente 27 se convirtiera en una nueva disidencia del proceso de paz.

Publicidad

‘El Médico’, comandante de ese bloque subversivo, habría movido a sus hombres hacia los Llanos del Yarí, con el objeto de evitar que alias ‘Rodrigo Cadete’ continuará con el plan de reclutar a integrantes de esa estructura guerrillera para que no acataran los acuerdos de paz.

De acuerdo al informe, ‘Rodrigo Cadete’ solo se quedó con seis hombres al mando en algunas zonas estratégicas para controlar la salida de la droga.

Publicidad

A comienzos de julio, miembros del frente Primero informaron que habían decidido no acogerse al acuerdo de paz, porque con éste el Estado perseguía solo la "desmovilización de las guerrillas" y no solucionar "los problemas sociales y económicos del país".

Publicidad

Inmediatamente, Santos les advirtió que ésta sería "su última oportunidad".

La misma comandancia del bloque guerrillero les dijo que no someterse al acuerdo los dejaría "por fuera" de la organización. Y explicó que como las Farc toma sus decisiones "por mayoría", y son de cumplimiento obligatorio, se impide "la conformación de disidencias de cualquier orden".