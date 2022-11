Entregarle a una madre su hijo en pedazos es algo muy doloroso: Sandra Henao

Desde hace 30 años las ‘Damas protectoras del soldado’ acompañaban en el Hospital Militar Central a todos los soldados que han sido víctimas de la guerra y el conflicto armado colombiano.



Una vez a la semana estas mujeres visitan el lugar para brindar consuelo y ayuda a los pacientes que son atendidos; muchos de estos, víctimas de minas, heridos de bala y otras atrocidades de la guerra.



Por fortuna la cifra ha venido disminuyendo, hasta llegar a cero en este mes de abril.



Sandra Inés Henao, esposa del general Javier Flórez, encargado de todo el diseño de cese al fuego bilateral entre el Gobierno y las Farc, es una de las damas protectoras del hospital y cumple con esta misión de visitas desde hace 18 años.



Sandra, que publicó hace unos días una sentida carta en la que cuenta la realidad del centro hospitalario al día de hoy, estuvo en El Radar de BLU Radio para hablar de su labor de cara al posconflicto: “Hace 18 años se recibían 50 soldados mutilados y heridos, muchos estaban enojados con la vida, les teníamos que rogar para abrazarlos, hoy en día por fortuna, no tenemos a quién abrazar, no hay heridos”.



En el mes de abril no se registraron soldados heridos, mutilados o amputados. “Ya no tenemos que ir a abrazar a las madres para darles consuelo o acompañarlas a enterrar a sus hijos”, agregó.