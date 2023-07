Es un hecho violatorio del DIH: comisionado de Paz sobre secuestro del ELN de sargento y sus hijos

La sargento segundo Ghislaine Karina Ramírez fue secuestrada junto a sus dos hijos de 6 y 8 años por parte del ELN cuando viajaba en un carro particular hacia Fortul, en Arauca, uno de sus hijos tiene una condición de autismo. Gerardo Ramírez, padre de la sargento segundo, dijo que no tiene ninguna información sobre sus familiares y que la última vez que habló con Ghislaine fue el domingo en la noche, cuando se dirigía de Yopal a Fortul.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, acaba de referirse al secuestro de Ramírez y asegura que es una violación al Derecho Internacional Humanitario, DIH, teniendo en cuenta que en esa zona hay presencia del ELN, Rueda le pidió a la guerrilla pronunciarse al respecto.

"Condenamos enérgicamente el secuestro de la suboficial del Ejército Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad en Arauca. Instamos al ELN a pronunciarse sobre este hecho violatorio del DIH y, de ser responsables, a liberar a estas personas inmediatamente" señala la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El secuestro de la sargento Ramírez se registran solo horas después del homicidio de 3 oficiales de la policía en Norte de Santander, dos en El Zulia y Uno en Tibú. Además, en horas de la noche se presentó un atentado contra una mina de carbón cerca de Cúcuta, todos estos actos violentos se registraron en zonas donde hay presencia de la guerrilla.

"Nos solidarizamos también con las familias de Renson García Castro, Samir José Vega Velásquez y Jerson David Cuevas Pineda, patrulleros de la Policía asesinados en Norte de Santander. Rechazamos estos crímenes. Nos duele toda muerte violenta y toda privación de la libertad", manifestó el alto comisionado para la Paz.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se refirió en las últimas horas a estos hechos delictivos y aseguró que un proceso de paz requiere de la aceptación ciudadana y que este tipo de situaciones generan es un rechazo por parte de los colombianos.

"Me incluyo entre el rechazo, espero que el ELN no solo reconozca el secuestro, sino que haga las acciones inmediatas para liberar a esta señora y a sus hijos y tratamos de conectarnos con un país que está diciendo por favor ya no más locura de guerra lo que queremos es paz", dijo Velasco.

