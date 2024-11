Es una oportunidad de hacer un acuerdo completo: jefe de disidencias del Catatumbo

Se cumplen ocho años de la firma del acuerdo de paz con las antiguas Farc y ¿cuál es el panorama hoy? Al respecto habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga uno de los miembros de esta guerrilla que estuvo en las negociaciones y que actualmente hace parte de la mesa de diálogos con el Gobierno, Andrey Avendaño,jefe de las disidencias del Catatumbo.

Según comentó, más que llevar a cabo un proceso, lo que piden hoy es “que se cumplan los acuerdos que previamente se han firmado”. En ese sentido, enfatizó que se puede hacer un tratado que “en papeles sea una maravilla, pero si no se da cumplimiento eficaz”, podría terminar en el rearme de esos grupos.

Y es que hay críticas, específicamente, en materia de ejecución e implementación, pues, aunque se han logrado avances y sacado adelante algunos puntos, siguen los rezagos sobre los acuerdos de paz , además de los reparos por las actuales negociaciones con quienes no se acogieron a la firma del 2016.

Al respecto, Avendaño señaló que no es una oportunidad para aquellos que no se sumaron en ese momento, sino una oportunidad de “construir un acuerdo completo” que beneficie a todas las partes. Añadió que consideran que muchas de las cosas que se plantearon en ese entonces quedaron “inconclusas”.

"No es una oportunidad a las personas que, de una u otra manera, tuvimos nuestros reparos al proceso. Creo que es una oportunidad de construir de verdad un acuerdo completo ante el mayor beneficiado, que sean las comunidades, que es lo que se ha planteado básicamente en este proceso de diálogo. No es que en el otro no se haya hecho, sino que consideramos que hay cosas que quedaron inconclusas y lo que está inconcluso hay que terminarlo”, indicó.

“No podemos dejar cosas a medias porque sería una paz a media, sería un proceso que no recoge el sentir de la gran mayoría y es lo que, precisamente, nosotros estamos tratando de hacer en este proceso, que sea un proceso más incluyente, más participativo y por eso consideramos que no es una oportunidad para nosotros”, agregó.

Avendaño comentó que se trata de crear espacios donde se presenten alternativas que beneficien a “los que históricamente han sufrido las consecuencias de la confrontación armada en los territorios”.

“Nosotros, al fin y al cabo, desde nuestros espacios de lucha hemos creado nuestras condiciones para la permanencia y la subsistencia de la vida guerrillera y en nosotros como guerrilleros de las Farc, pero acá se trata de que desde estos espacios tratemos de generar alternativas que beneficien a los que históricamente han sufrido las consecuencias de la confrontación armada en los territorios y de la violencia misma, expresada en muchas formas, no solamente la violencia armada, sino la violencia psicológica, desde la violencia social”, enfatizó.

También habló del papel del Gobierno y del Estado. Según aseveró, hay un “atraso” por parte de la institucionalidad, encargada de “administrar los recursos del país y ponerlos en función de quienes lo necesitan”.