Estoy orgulloso de trabajar con Congreso para implementar este acuerdo: Santos

En un artículo publicado en The Wall Street Journal , el presidente Juan Manuel Santos le informó a la comunidad internacional que su intención es implementar el nuevo acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc a través del Congreso de la República.



“Un nuevo acuerdo, un mejor acuerdo para la paz en Colombia”: así se titula el artículo publicado en el único de los grandes medios estadounidenses que planteó algunas críticas al proceso de paz en sus páginas editoriales.



Santos hace una exposición de los cambios que se le aplicaron al texto del acuerdo de paz después del acuerdo del NO en el Plebiscito por la Paz el pasado 2 de octubre.



Por ejemplo, el presidente destacó el compromiso de las Farc para declarar y entregar sus activos, así como la limitación en el periodo de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ya no tendría jueces extranjeros.



Sobre la refrendación del nuevo acuerdo de paz, el presidente Santos explicó:



“Antes de que el acuerdo original fuera negociado, la promesa era someterlo al voto popular, aunque no fuera obligatorio hacerlo, pero yo lo hice, y acepté los resultados. Estoy extremadamente orgulloso de que el nuevo acuerdo refleje las ideas de los votantes del SÍ y del NO y estoy orgulloso de estar trabajando con el Congreso -con aquellos que nos representan- para implementar este acuerdo como nuestra ley y Constitución lo requieren”.



“Este es un mandato que yo recibí en Colombia y vamos a ver cómo será implementado”, finalizó el jefe de Estado.