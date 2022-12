Farc se mantiene en el Mecanismo de Monitoreo en Conejo: ‘Timochenko’

El máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri ‘Timochenko’, anunció a través de su cuenta en Twitter que la guerrilla se mantendrá en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación en Conejo, La Guajira, pese al retiro de los delegados de la ONU.



Según ‘Timochenko’, seguirán en el MM&V “a la espera del relevo de los integrantes de la ONU”.



FARC-EP se mantienen en el MM&V en punto dé Preagrupamiento del Conejo-Guajira a la espera del relevo de los integrantes de la ONU #LaPazVa — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) January 6, 2017



Horas antes, el comandante del frente 59, alias ‘Elio’, había dicho que las Farc no ocuparían las sedes locales de La Guajira y Cesar hasta que los observadores de la ONU, que fueron relevados de sus cargos, no sean reintegrados.



Sin embargo, había aclarado que la decisión final la tomaría el máximo comandante, por lo que queda claro que no se retirarán por el momento.