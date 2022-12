Gobierno autorizará indulto a 300 guerrilleros de las Farc

“Esas personas amnistiadas irían a las zonas veredales, a las zonas de concentración. El Estado, a través de sus agencias, hará lo propio y pertinente para que se reinserten a la vida social, habrá capacitación, diferentes actividades y estrategias para que ellos regresen a la sociedad", explicó el ministro de Justicia, Jorge Londoño.



Además reveló que ya se han tramitado 102 indultos aunque no se tiene un listado de los guerrilleros que recibirán este beneficio.



El indulto se aplicará únicamente para delitos políticos, como la rebelión, y conexos. Para delitos graves de lesa humanidad o crímenes de guerra no aplicaría y tampoco para disidentes de las Farc.



Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, explicó que los responsables de delitos graves también recuperarían su libertad.



"Esto con la condición de que firman un acta de compromisos solemne de acogerse, de estar disponibles para la Jurisdicción Especial para la Paz. Se comprometen a no salir del país sin permiso de la jurisdicción, a reportarse periódicamente para estar dispuestos a los procesos que hay en la Jurisdicción Especial para la Paz", dijo.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Desde España, el presidente Juan Manuel Santos destacó la importancia de la decisión de la Corte Constitucional que le dio el aval al ‘fast track’. Dice que será fundamental para implementar rápidamente el acuerdo de paz.



-El Gobierno radicará una nueva Ley amparada bajo el denominado Fast Track y tiene que ver con la justicia transicional. La próxima semana se empezará a debatir la Ley de Amnistía.



-En Norte de Santander hay expectativa ante el inicio de la concentración de los integrantes del frente 33 de las Farc. Aseguran que la zona aún no está lista para albergar a los guerrilleros.



-El ELN sería el responsable de la muerte de dos Policías en Arauca. Seis uniformados en tres motos que atendieron llamado de la comunidad fueron emboscados.



-Hay dificultades en las operaciones aéreas en el país, por el cierre del aeropuerto El Dorado por condiciones climáticas.



-La Alcaldía de Bogotá anunció hoy que el proyecto para ampliar la Autopista Norte y la Carrera Séptima será más ambicioso y busca beneficiar a los habitantes del norte de la capital.



-No paran la violencia contra las mujeres: en Bucaramanga, en las últimas horas, una joven de 18 años fue asesinada y otra fue abusada sexualmente.



.250 grandes usuarios no regulados de Electricaribe seguirán recibiendo el servicio en la Costa, luego de que se firmaran los “Otro Si” que garantizan la prestación del servicio.



-Continúa la polémica por la elección de curadores de Medellín. Concejales de la ciudad denuncian que además de Carlos Alberto Ruiz, curador del edificio Space, otros dos participantes en el concurso tienen procesos judiciales por proyectos falsos.



-En Venezuela el Parlamento anunció que designará a dos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, a pesar que el poder judicial ya decidió el martes ratificar a los actuales.



-Luego de que se reanudaran los bombardeos en el oriente de Alepo, el ministro ruso de relaciones exteriores, Sergei Lavrov descartó cualquier reanudación del diálogo sobre Siria en el consejo de seguridad de Naciones Unidas.



-Este miércoles se reúnen en Nueva York los pesos pesados del sector tecnológico con el presidente electo Donald Trump. Representantes de Apple, Facebook, Amazon, entre otras compañías, le pedirán a Trump que suavice varias de sus posturas.