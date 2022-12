Gobierno podría facilitar encuentro entre uribismo y Farc: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que el Gobierno está en la disposición de facilitar un posible encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe y la guerrilla de las Farc con el fin de resolver inquietudes para destrabar el proceso de paz.

“Eventualmente si es necesario el Gobierno tendría ningún inconveniente, pero obviamente hay que preguntarle a las Farc. Aquí en la medida en que podamos construir esos acuerdos pero no es con agresiones al Gobierno ni descalificando al presidente Santos como podemos avanzar en un acuerdo”, sostuvo.

Sin embargo, Cristo señaló que falta que decisión toma la delegación del grupo guerrillero en La Habana para que se pueda dar esta reunión.

Así mismo, el jefe de la cartera política sostuvo que el presidente Santos no impone chantajes o ultimátum respecto a la recepción de propuestas para ser llevadas a los equipos negociadores.

En ese sentido, aclaró que se fija una fecha ya que el proceso de paz no puede ser indefinido.

"El Presidente Santos no ha puesto chantaje ni ultimátum. Hemos escuchado a promotores del No, no es un proceso indefinido. Con toda humildad y respeto el Gobierno sigue escuchando nuevas propuestas y tendremos nuevo acuerdo en el menor tiempo posible. Hay buena disposición y esperamos lo mismo del otro lado", expresó.

Sobre las declaraciones del exvicepresidente Francisco Santos, Cristo indicó que sí él lo dice es porque debe tener fundamentos ya que es evidente que algunos sectores de la oposición no quieren que avancen los acuerdos con las Farc.

Finalizó argumentando que las declaraciones de Álvaro Hernán Prada “No merece una respuesta del Gobierno”.