Hubo transgresión relevante al protocolo por miembro de Farc: Misión de Verificación

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación emitió un informe sobre las denuncias realizadas por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sobre presuntos abusos de miembros de las Farc en los puntos de preagrupamiento en Yondó y Dabeiba.



Según la misión, se registró la salida de un miembro de las Farc sin conocimiento de su superior, sin uniforme y sin armas, y en un caserío protagonizó una discusión acalorada con una mujer, lo que para los verificadores significa una trasgresión “relevante” del protocolo.



“La verificación determinó que un integrante de las FARC-EP sin uniforme y desarmado, salió del PPT “San Francisco” sin conocimiento del responsable del mismo, y tuvo una discusión verbal hostil con una joven, lo que constituyó una transgresión de carácter “relevante” al protocolo, por haber sido cometido “individualmente por un subordinado en forma excepcional y sin consentimiento de un superior”, dijo el Mecanismo de Verificación.



Así mismo señaló que luego de conversar con las autoridades locales, la sociedad civil y los miembros de las Farc, confirmaron que no se han registrado denuncias de otros hechos ni de promoción de la prostitución al interior de estos puntos de preagrupamiento.



“Con relación al eventual ingreso o salida de personas ajenas al PPT “San Francisco”, y al ejercicio de la prostitución en el mismo se estableció que no existe ningún indicio de hechos de esa naturaleza, ni se evidencian actos que constituyan violaciones a los derechos fundamentales de la población civil”, agrega el informe.



Este es el informe del Mecanismo de Verificación



Bogotá, 30 de diciembre de 2016



Con relación a las informaciones referidas a los municipios de Yondó y Dabeiba, en el departamento de Antioquia, respecto al supuesto comportamiento de algunos integrantes de las FARC-EP, en los Puntos de Pre agrupamiento Temporal- PPT, y en zonas aledañas, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) se permite informar lo siguiente:



1. Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del caso de la vereda San Francisco del municipio de Yondó y se recibió la información ante la Sede Regional del MM&V en Medellín, el Mecanismo inició su tarea y se desplazó al terreno, en donde sostuvieron reuniones con las autoridades civiles, las comunidades de la zona e integrantes de las FARC-EP para verificar los presuntos hechos.



2. La verificación determinó que un integrante de las FARC-EP sin uniforme y desarmado, salió del PPT “San Francisco” sin conocimiento del responsable del mismo, y tuvo una discusión verbal hostil con una joven, lo que constituyó una transgresión de carácter “relevante” al protocolo, por haber sido cometido “individualmente por un subordinado en forma excepcional y sin consentimiento de un superior”. Se recomienda a las FARC-EP ejercer el debido control sobre sus estructuras acorde a lo que establece el Protocolo y en especial en lo referido a la presencia de sus miembros en zonas pobladas sin previa coordinación con el MM&V.



3. Con relación al eventual ingreso o salida de personas ajenas al PPT “San Francisco”, y al ejercicio de la prostitución en el mismo se estableció que no existe ningún indicio de hechos de esa naturaleza, ni se evidencian actos que constituyan violaciones a los derechos fundamentales de la población civil, conforme a informaciones recolectadas de las autoridades locales, de la población del lugar, y de las FARC-EP.



4. Una vez se reciba la información por parte de la Sede Regional Medellín, sobre la verificación de los supuestos hechos ocurridos en el municipio de Dabeiba, esta será analizada y la Conducción Nacional del Mecanismo se pronunciará al respecto.



Por otro lado la Conducción Nacional informa a la opinión pública que a partir del mediodía de hoy se encontrará disponible en la página web de la Misión de la ONU en Colombia, el Primer Informe Mensual del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, dando cumplimiento a los establecido en el Protocolo CFHBD y DA.



Finalmente, la Conducción Nacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación en nombre de todos sus integrantes, les desea un muy feliz año nuevo a todos las colombianas y colombianos.



Reunión del MM&V sede regional Medellín con autoridades civiles



Reunión del MM&V Sede Regional Medellín en el PPT “San Francisco”