Incertidumbre por circunscripciones especiales afectaría a los indígenas

Tras el concepto favorable, pero no vinculante, del Consejo de Estado en el que se aclara que, según el alto tribunal, el quórum para la decisión del proyecto de acto legislativo sobre las 16 circunscripciones especiales era de 99 senadores y no de 102, todavía no se sabe qué va a pasar con la participación de las víctimas en las regiones más afectadas para la próxima legislatura en el Congreso.

El delegado de la Defensoría del Pueblo para asuntos indígenas, Pedro Santiago Posada, aseguró que había una clara intención de movimientos como el Mais de expandir su voz y representación en el capitolio.

“Si uno revisa y compara el mapa territorial del país, con el mapa del conflicto y el mapa de los territorios étnicos, teniendo en cuenta los concejos comunitarios de las comunidades negras, podemos ver que el conflicto se desarrolló en esos territorios. Sin lugar a dudas estas comunidades han sido victimizadas y han sufrido. No se ve un desplazamiento porque ellos no se desplazan, se confinan por amor al territorio”, señaló Posada.

Añadió que “hay interés y, seguramente si es aprobado, van a presentar candidatos en varios territorios. Y así lo harán las comunidades afro inclusive en coaliciones. El debate claro que los afecta”.

A eso hay que sumarle que el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra, afirmó que, de no ser aprobado el proyecto, las víctimas conformarán listas para participar en las circunscripciones ordinarias.

Actualmente, según la ley, solo hay dos escaños en la Cámara de Representantes para indígenas y comunidades afro. El presidente Juan Manuel Santos envió una carta a la Corte Constitucional pidiéndole que estudiara el acto legislativo. Se espera una respuesta de la corte la próxima semana.