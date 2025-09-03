JEP analiza posible citación de 'Martín Llanos' en el caso de desapariciones en Casanare

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evalúa la posibilidad de citar como testigo a Héctor Germán Buitrago, alias 'Martín Llanos', excomandante de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). La decisión se estudia tras los testimonios de campesinos de Recetor y Chameza (Casanare), quienes pidieron ser reconocidos como víctimas dentro del macrocaso 08, que investiga desapariciones forzadas.

Llanos, uno de los jefes paramilitares más temidos de los Llanos Orientales, es señalado de más de 10.000 crímenes, incluidos asesinatos y desplazamientos en Meta, Casanare y Vichada.

La JEP estudia llamar a declarar al exjefe paramilitar Martín Llanos en el caso 08, que investiga los crímenes cometidos por agentes de la fuerza pública, tras testimonios de campesinos de Recetor y Chameza, Casanare, que piden ser reconocidos como víctimas de desaparición… pic.twitter.com/dlPObjpioT — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 3, 2025

El magistrado Óscar Javier Parra explicó que el eventual llamado dependerá de las condiciones de contraste de la información y de que no exista riesgo de revictimización. Recordó que en procesos anteriores, como Justicia y Paz, Llanos se negó a aportar verdad plena, lo que genera reservas frente a su utilidad como testigo.

Durante la audiencia, las víctimas expresaron temor ante versiones que apuntan a una posible libertad del exjefe paramilitar, pese a las múltiples condenas que pesan en su contra por los crímenes cometidos bajo su mando.