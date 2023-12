JEP rechaza sometimiento de ‘La Gata’ por no ir a audiencia única de verdad

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP había citado a Enilce López, alias ‘La Gata’, a una audiencia pública y única de verdad con el fin de evaluar si aceptan o no su sometimiento ante esta jurisdicción.

A López ya le habían rechazado su sometimiento, entre otras razones, porque el plan de verdad que entregó no era concreto y detallado. Es importante recordar que la empresaria del chance fue condenada por sus vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, en un documento enviado a la JEP, López aseguró que no podía asistir a la diligencia ya que se encuentra en medio de un tratamiento médico y hasta que no termine este procedimiento no asistiría a la audiencia.

Ante esta situación, la JEP decidió rechazar el sometimiento de Enilce López.

La JEP rechazó la solicitud de sometimiento de Enilce López Romero, quien manifestó su falta de voluntad de asistir a una Audiencia Única de Aporte de Verdad Plena como última oportunidad para someterse a esta jurisdicción. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tomó la decisión después de analizar y contrastar lo expresado por López en un oficio remitido a la JEP en abril de este año. En concepto de la sala, López incumplió con lo ordenado por la Sección de Apelación explica la JEP.

Esta decisión podrá ser apelada por la defensa de ‘La Gata’. En esta diligencia, López debía hablar sobre sus alianzas con los paramilitares y aclarar su participación como líder de un grupo dedicado al lavado de activos para financiar a grupos de autodefensas.

“Deberá dar información que permita conocer el entramado económico de estos grupos ilegales; adicionalmente, se le pedirá que dé nombres específicos de otras personas relacionadas con estas actividades y que no han sido procesadas por la justicia", señaló en su momento la JEP al citar a López.

