La ideología de las Farc es la misma, pero las circunstancias han cambiado: Leyva

Álvaro Leyva Durán, uno de los negociadores del Gobierno en la mesa de diálogos con las Farc, pasó por El Radar para explicar cómo ha sido este proceso en búsqueda de la paz del cual él ha sido protagonista durante más de 30 años.



“Desde el año 84 buscando soluciones, unas se lograron, otras no”, dijo Leiva haciendo referencia a los diferentes procesos que se han iniciado en los gobiernos que han querido buscar un acuerdo con los diferentes grupos guerrilleros.



“El lunes (26 de septiembre) es una fecha importantísima muy significativa, concluye el más difícil de todos los problemas de Colombia, me siento feliz, he podido pone un grano de arena, me llena de satisfacción, lo mismo que a mi familia y mis amigos”, dijo Leyva.



El negociador indicó que acompañó el proceso con las Farc desde que se dio inicio a la fase pública y que debido a las circunstancias y a los temas que se estaban negociando su protagonismo fue haciéndose más evidente.



“Estoy desde el comienzo de la parte publica, lo que se me fue buscando con más exhibición no de mi parte sino de la situación en general, pude aportar no solo con relación a la justicia sino en otros temas”, dijo el negociador.



Leyva comparó la línea ideológica de las Farc desde que hubo acercamientos con el máximo líder histórico de esa guerrilla, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’, y señaló que aunque los pensamientos que motivaron el levantamiento en armas de ese grupo son los mismos, las circunstancias políticas actuales han cambiado, razón por la cual se ha podido llevar a feliz término este proceso.



“Más que una modificación en todo eso, hay una línea que esta tendida, una continuación, ellos repiten sus conferencias, lo que ha cambiado son las circunstancias, pero yo tengo que decirlo, con Manuel Marulanda siempre conversé fue de paz, con todos los de la época converse de paz”, señaló.



“El pensamiento de hoy de las Farc que tiene que ver con el sector agropecuario, de la tierra, de las víctimas, es fundamentalmente y obedece a la conclusión a los orígenes, es decir en 1964 se habló sobre el primer manifiesto guerrillero de la tierra y ellos consideran que fue atendido en el punto uno de los acuerdos de La Habana”, agregó Leyva quien señala que por esa razón se puede decir que concluyó uno de los episodios de conflicto más largos de Latinoamérica.



Leyva habló sobre su papel en el rescate de los cuerpos de los diputados del Valle asesinados por las Farc y cómo se dio ese encuentro entre las víctimas y los miembros de esa guerrilla en Cuba.



“Recuerdo eso como un hito en todo mi proceso, había visto bombardeos, desplazamientos, muertos tendidos, toda serie de tragedias, había ido por secuestrados, había logrado un número alto de liberaciones, más de 130, sin hacer ruido y este acto horrible que todos deploramos y todavía sentimos me tocó vivirlo desde su inicio”, aseguró.



Narró cómo los familiares lo buscaron durante el secuestro intentando conseguir el intercambio humanitario y cómo tuvo que ir a buscar los cuerpos una vez se conoció la noticia. Sirvió como notario de la Cruz Roja y llenó las actas en las que se debía escribir el ancho, largo y profundo de las fosas, cómo estaban los cuerpos y los detalles del hallazgo.



“Había ganado la confianza de los alzados en armas y los parientes, y terminé yendo con el CICR a buscar los cadáveres buscarlos, abrir las fosas, serví de notario y mostraba un cuaderno donde están las medidas de las fosas”, dijo.



Al encuentro entre las víctimas y las Farc fue invitado y tuvo un reconocimiento, dijo Leiva, quien señaló que luego de sindicaciones y mucho llanto se dio un acto ejemplarizante.



“Me invitaron, hice parte, me hicieron el reconocimiento, allá en medio de ese tormento se dio un acto que realmente es ejemplarizante, el proceso de paz lo que quiere es que se conozca el dolor de las víctimas (…) dando un ejemplo hermosísimo, después de sindicaciones, de llanto, se dieron un abrazo que me hizo llegar a la conclusión que bien había valido la pena de haber luchado 31 años por esto”, agregó.



Frente a la oposición que han hecho al proceso de paz, Leyva concluyó señalando que dentro de lo acordado está la necesidad de “convocar a los partidos políticos, las fuerzas vivas y a toda la ciudadanía, a redefinir las “nuevas reglas del juego político”, y será allí, según Leyva, donde confluirán los amigos y enemigos de este proceso.



