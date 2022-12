La incertidumbre es enemiga del proceso: Santos tras 10 días del triunfo del NO

A través de una alocución, el presidente Juan Manuel Santos dio un parte de los avances sobre las concertaciones con los sectores de oposición y promotores del NO frente al proceso de paz, luego de 10 días de no aprobarse los acuerdos de La Habana en el plebiscito.



Santos reiteró que la propiedad privada no está en riesgo y que los verdaderos propietarios tienen protegida y garantizada su tierra.



“Me reuní con Martha Lucía Ramírez. Me entregó un documento con puntos concretos.¡Le reiteré que la propiedad privada no está en riesgo y que los propietarios de buena fe tienen su tierra protegida y garantizada!”, señaló.



El mandatario precisó que en los acuerdos no promueven la ideología de género, sino la protección de los derechos de la mujer y de las minorías.



“Con Alejandro Ordoñez, y muchos pastores de iglesias, algunos por el sí y otros por el no. Hablamos sobre la importancia de la familia para construir paz y pude explicarles que el acuerdo no promueve la ideología de género. Lo que sí está en el acuerdo es un reconocimiento y una defensa de las mujeres como víctimas y como constructoras de paz”, indicó.



Santos manifestó que las delegaciones de paz en La Habana tanto de Gobierno y Farc están a la espera de las propuestas “porque la incertidumbre es enemiga del proceso”.



“La gran mayoría me ha pedido que encontremos una solución pronto, porque la incertidumbre es enemiga del proceso”, destacó.



Agregó que: “Con los ex presidentes Uribe y Pastrana establecimos procedimientos para recibir sus propuestas. Estamos pendientes de esos avances” y que seguirá “escuchando y recogiendo inquietudes para aclararlas y para que la mesa de negociaciones pueda discutirlas”.