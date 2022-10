La ONU ya tiene vigilancia permanente de armamento en las zonas veredales

El general Pérez Aquino, jefe de los Observadores Internacionales de la Misión de la ONU en Colombia y coordinador de Mecanismo de Monitoreo y Verificación, aseguró que desde ya se cuenta con vigilancia permanente en las zonas veredales.

“Empezamos a disponer de observadores internacionales en cada campamento por 24 horas, inicialmente va a ser con carpas pequeñas y luego con unas más importantes, creo que es un paso muy importante”, afirmó.

Desde el pasado miércoles inició el registro y la verificación de armamento de las Farc con la elaboración de un detallado listado de cada uno de los cerca de 7.000 guerrilleros reunidos en 26 puntos rurales del país.

“Ayer iniciamos el registro y verificación de armamento, no es inmediato, esto lleva un planeamiento, unas coordinaciones, pero estamos encaminados y estamos trabajando en esto y lo vamos a cumplir”, enfatizó.

Contenedores

Con respecto al supuesto retraso de la instalación de los contendores, que alojarán el armamento en las zonas veredales, el general Aquino manifestó que es una cuestión que se dará progresivamente, pues “se están acomodando a la realidad logística del momento”.

“Nosotros hemos tratado de adaptarnos a la realidad logística, no podemos poner un contenedor en un lugar donde no está las Farc. Vimos la posibilidad de no tener un contenedor marítimo inicialmente sino solucionar ese problema con cajas metálicas, con una capacidad de entre 70 y 100 fusiles, para poder cumplir con las actividades”, explicó.

Pérez Aquino aseguró que no existe ninguna contradicción con el Gobierno en relación a los tiempos de entrega de las armas por parte de las Farc, pero advirtió que, para tener los contenedores listos, es necesario conocer las delimitaciones de los campamentos.

Logística

El general Pérez Aquino fue enfático al señalar que están en la capacidad de cumplir con la misión de recibir el armamento de las Farc.

“Tenemos toda la logística lista para hacer las actividades que requiere la dejación de armas. Tenemos a disposición dos helicópteros que nos permiten ir a las caletas y desplazarnos a cualquier lugar que sea necesario”, indicó.

Naciones Unidas recibirá el armamento, lo depositará en los contenedores, luego lo inhabilitará y destruirá la munición y las granadas que se encuentren allí.

Finalmente, el general Pérez Aquino no descartó que en los próximos meses se pueda ver la imagen simbólica de la entrega de las armas de Las Farc.

“Estamos trabajando es eso, es algo muy sensible, vamos a tratar de dar la mejor imagen, estamos coordinando con las Farc este aspecto”, concluyó.