Leyes del acuerdo de paz sí podrán ser modificadas: presidente de la Cámara

En entrevista para Blu Radio, el presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto, aseguró que las leyes que componen el nuevo acuerdo de paz podrían ser modificadas en los debates de implementación del docuemnto que se desarrollen en el Congreso de la República.



Según Pinto, la Cámara de Representantes y en sí, el Congreso de la República, tiene toda la competencia para modificar las leyes que componen el acuerdo de paz, como la de amnistía y la de participación en política, que según le dijo a Blu Radio, sería la próxima que el Gobierno presentará ante esta corporación.



Frente a la polémica por la ponencia de la Corte Constitucional que condiciona al fast track a la refrendación popular, el presidente le hizo un llamado a la alta corte para que lo habilite.



“Si no tenemos fast track, esta reforma se va a demorar más de un año. Tendremos que hacerla por sesiones ordinarias de Congreso y eso dilata. Y si se dilata más la implementación de los acuerdos, ¿cuánto más podrán resistir la guerrilla de las Farc en las zonas de preconcentración? Ojalá que la Corte entienda para qué sirve el fast track”, explicó Pinto.



Por lo pronto, este miércoles avanza en la Cámara de Representantes el debate para la refrendación del acuerdo de paz.



Frente a la división que hay en el interior del Partido Conservador en el que algunos congresistas han manifestado que no están a favor de la refrendación vía Congreso, Pinto dijo que entregará todas las garantías para que todos los sectores puedan debatir.



“Yo no creo que esos sectores estén en contra del acuerdo de paz, lo que sí creo es que están en contra del mecanismo de refrendación. Yo he escucho a David Barguil (representante a la Cámara por el Partido Conservador), decir que la refrendación deberá ser por vía popular. Acá todos los sectores tendrán voz y voto”, agregó.



Para algunos la refrendación del acuerdo de paz en la Cámara está cantada, a raíz de la votación el pasado jueves para la citación de este día. El resultado final fue 90 votos a favor y 13 en contra, lo que podría ser una señal que podría anticipar el resultado de este debate.

Publicidad