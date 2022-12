Líderes de Farc no corren peligro bajo protección del Gobierno: comisionado de Paz

El Gobierno Nacional asegura que los líderes de la Farc no corren ningún peligro si están dentro de las zonas de protección.

Para el Comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, el peligro se encuentra fuera de ellas.



Ante las más recientes declaraciones de la Farc sobre el temor por las amenazas de muerte contra varios de sus líderes, entre ellos alias ‘Romaña’, quien tuvo que salir de Tumaco en las últimas horas, el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, insistió en que los integrantes de este grupo no corren ningún peligro.



"Liderazgo de Farc ha sido protegido por el estado sin un solo incidente. Tenemos líos por fuera cuando han salido de esos sitios o milicianos que no se acantonaron en estos espacios, están expuestos a los riesgos a los que estamos expuestos todos los colombianos", dijo.