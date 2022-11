Luego de 15 años, Bojayá se prepara para exhumar sus muertos

Con antorchas y un recorrido desde el parque principal al cementerio del nuevo Bellavista, cientos de sobrevivientes caminaron y cantaron por sus muertos caídos durante el enfrentamiento entre las Farc y el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas el 2 de mayo del 2002.

Publicidad

Algunas mujeres caminan descalzas por las calles mojadas, esperan que a partir de esta semana se inicie en cabeza del Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, la exhumación de cuerpos en Riosucio, Vigía del Fuerte, Loma Rica y en el antiguo Bellavista para poder establecer las verdaderas identidades de sus seres queridos.

“El proceso comienza el 3 de mayo, Colombia y el mundo deben saber que esto va a ocurrir, sin embargo, queremos que en el terreno no haya presencia los medios de comunicación por respeto de nuestras familias”, dice Delis Palacios, víctima de la masacre.

Publicidad

Las exhumaciones se realizarán durante un mes y todo el proceso de identificación e individualización se espera que esté concluido en cuatro o siete meses.

Publicidad

“Ojalá nosotros podamos tener en retorno de los cuerpos de todos nuestros seres queridos”, cuenta Delis.

Hubo cuerpos que no se recogieron por miedo

Publicidad

Ana Roseri Díaz Cuesta, perdió a una sobrina con cuatro hijos, una nieta y su exmarido; ella no estaba en el pueblo, pero al día siguiente llegó a recoger sus muertos y a sufrir como los demás.

Publicidad

“Fue un momento muy duro, a mí no me gusta ni recordarlo porque cuando uno habla de eso, se está como en el primer día”, cuenta con amargura.

Sentada en el recinto parroquial del pueblo dice que a Bojayá lo que le interesa es que cada quien sepa cuál es su cuerpo, su muerto y que cada quien le dé su entierro.

Publicidad

“Yo estoy de acuerdo que comiencen el tres de mayo, que es el mes de las madres y fue la época de la masacre, es el mes que debemos ocupar para la contabilidad de nuestros muertos”, sostiene.

Publicidad

Muertos de Bojayá por todos lados

Se toma la barbilla y señala con el dedo varios puntos del piso y dice: “es que encontraron muertos de aquí, en Riosucio, en Vigía del Fuerte ¿quién los llevó?”.

Publicidad

Insiste en que a muchos de los habitantes del pueblo no les quedó claro la identificación de los cuerpos de sus seres queridos, porque las personas quedaron irreconocibles y otros desaparecieron.

Publicidad

“También mujeres embarazadas que alumbraron en el momento de la masacre y esos bebés no aparecieron”, cuenta.

Mi esposo y mi nieta

Publicidad

Ana Roseri Díaz se refiere a su esposo, una de las víctimas de la masacre, como una buena y graciosa persona.

Publicidad

“Él se ponía a bailar reggae o champeta con botas y entonces le decían sus amigos: le falta, le falta, y él respondía: ¡qué va! a mí me pesan son las botas”, dice.

“Le gustaba que su uniforme estuviera bien planchadito para ir a la escuela todos los días. Ella decía que iba hacer bonita que cuando grande sería una maestra”, cuenta mientras y aprieta sus labios.

Publicidad

Doña Liboria y sus siete hijos

Publicidad

Se levanta de la silla, doña Ana Roserí, mujer de 66 años de edad y madre de 8 hijos, todos sobrevivientes de la tragedia, con voz adolorida dice: “Doña Liboria tenía siete hijos murió también en la masacre, a donde ella llegaba, iba con todos sus niños”.

La señora Díaz cuenta que la difunta tenía el dicho que cuando se muriera lo haría con todos hijos.

Publicidad

“A la casa que llegue y me den comida a mí y a mis hijos no, yo no voy más, porque primero le tienen que dar a ellos. Ella era una señora grandota y avispada”, dice doña Ana Roserí, abriendo sus grandes ojos.

Publicidad

Así como quedó el cristo de la iglesia, así quedaron varios cuerpos

Para Ana Roserí, que dice ser religiosa y apasionada por los vallenatos de Diomedes Díaz, el cristo que perdió las manos y los pies en la masacre era hermoso, además, agrega que así como quedó de destruido ese cristo, tal cual quedaron muchas de las víctimas de esta masacre.

Publicidad

“Hubo cadáveres que no tenían ni pies, ni manos, apenas el tronco; a otros les faltaba un pie, una mano o la cabeza”, cuenta.

Publicidad

La esperanza de un mejor mañana

A Ana le encanta el pescado con escamas y en sancocho, se derrite por los amaneceres y los atardeceres en el campo.

Publicidad

“Me gusta ver cómo se esconde el sol, le tomo fotos y me recuerda las tardes de Turbo, cuando se clavaba en el mar y decía: El sol se fue a bañar”, narra Ana, mientras observa el río Atrato.

Publicidad

Dice que espera que sus hijos sean unos profesionales y le pide a Dios que estén bien organizados.

“Estoy luchando por una casita que no he podido, Dios me va ayudar para dejarles algo”, concluye.