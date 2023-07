Mancuso niega amenazas contra magistrada de Justicia y Paz que ratificó su orden de captura

En los últimos días, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá negó una solicitud con la cual el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso pretendía suspender sus órdenes de captura con fines de extradición. En ese momento, la magistrada de Justicia y Paz, Alexandra Valencia, también aseguró que algunos datos que entregó Mancuso ante la JEP en su audiencia única de verdad ya se conocían desde hace varios años.

"La magistrada Valencia advierte a la JEP que la verdad aportada no es nueva. Esta conducta no es simplemente indelicada, es una interferencia flagrante en una justicia prevalente, que traspasa los límites de la independencia de la justicia y su función judicial, demostrando una desconexión palpable con la metodología y la ruta de trabajo establecida por la JEP. Sus afirmaciones reflejan una falta de conocimiento y comprensión en el proceso, desestimando, por ejemplo, lo que hemos presentado bajo el enfoque de macro criminalidad que en Justicia y Paz fue descuidado reiteradamente en sus fallos", señala Mancuso.

Por otro lado, el exjefe paramilitar asegura que la magistrada Valencia ha denunciado en diferentes oportunidades supuestas amenazas por parte de Mancuso, por lo que anunció medidas legales en contra de Valencia.



"Estas acusaciones tendenciosas, que se repitieron en el pasado ante un medio italiano, me obligan a dirigirme a la magistrada por los canales legales y públicos correspondientes. Le exhorto a que presente, sin ambigüedades, sin demora y con la claridad que la justicia demanda, las pruebas y circunstancias en las que yo, en dos ocasiones, la habría amenazado. De lo contrario, lo que se constituye es un acto de estigmatización que puede constituir una calificación penal", especifica Mancuso.

Ante esto, en el derecho de petición que envía desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido en un centro de migrantes, pide a los presidentes de las altas cortes informar si tienen datos sobre las supuestas amenazas. En este documento el exjefe paramilitar también cuestiona la decisión que tomó Justicia y Paz de no suspender las órdenes de captura.

"Por favor, se sirvan informar si la magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá Alexandra Valencia Molina, compulsó copias para que se investigara al suscrito por haberla amenazado. En caso de ser afirmativa la respuesta, le ruego, envíe copia de la misma. Solicitar a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá informar a cuantas audiencias he participado desde la implementación de la Ley 975 de 2005 y a cuantas no he asistido sin justificación alguna", finaliza el documento.

