No hay duda de los esfuerzos de Santos por la paz: Vivanco

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó el Premio Nobel de Paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos y aseguró que este tipo de noticias son bastante alentadores para el momento que vive el país.



“A mí me parece que es una excelente noticia, creo que Santos se lo merece, indudablemente se lo merece, qué duda cabe que ha hecho unos esfuerzos sobrehumanos para avanzar con esa negociación”, dijo Vivanco.



Así mismo, se refirió al más reciente comunicado conjunto emitido por el Gobierno y las Farc desde Cuba, en el que señalaron estar dispuestas a atender las diferentes sugerencias de quienes se mostraron en contra del acuerdo de paz.



“Estamos en un punto crítico, no es fácil, muy delicado, pero donde todo apuntaría a un fortalecimiento de ese acuerdo de justicia para que incorpore los estándares básicos en materia de derechos humanos que lamentablemente no fueron incorporados en la negociación con las Farc”, agregó el director de Human Rights Watch.



Sobre la comunicación enviada al presidente Santos desde su oficina, Vivanco aseguró que lo que buscan es que se pueda diseñar un mecanismo que cumpla con los estándares básicos de la privación de la libertad, y aseguró que utilizaron un “lenguaje constructivo”, como mecanismo propositivo al Gobierno en busca de esta solución.



“Se puede buscar algún mecanismo que de acuerdo a estándares internacionales que suponga la reclusión de estas personas dentro de unos límites claramente establecidos y unas características que, si bien no son los de una cárcel, que cumplan con los principios básicos de lo que es privación de la libertad”, dijo Vivanco.