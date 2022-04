“No pueden hablar de paz quienes siembran guerra y desolación": Duque responde a Rusia en la ONU

El presidente Iván Duque defendió este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU los avances en la implementación del acuerdo de paz con las Farc y destacó los logros que, a su juicio, adelantó su Gobierno que concluye en cuatro meses. Sin embargo, la intervención del mandatario colombiano recibió una durísima crítica por parte del embajador de Rusia ante el organismo, que descalificó el balance.

“Colombia no es un país normal, seguimos muy de cerca lo que ocurre y estamos inquietos porque su administración sistemáticamente ha evitado mencionar el acuerdo definitivo de paz y en lugar de ello ha preferido hablar del programa de paz basado en la legalidad; este programa no fue aprobado por el Consejo de Seguridad y no lo acordó la otra parte en el acuerdo definitivo”, criticó el embajador de Rusia en la ONU, Vasily Nebenzya.

El diplomático, además, descalificó la implementación del acuerdo de paz en la administración Duque con un duro señalamiento: “Ustedes han dicho excombatientes, incluso el uso de ese término demuestra que una verdadera reconciliación nacional en su país, lamentablemente, todavía no se ha conseguido”.

Las afirmaciones del embajador Nebenzia generaron molestia en la delegación colombiana, lo que motivó a Duque a pedir de nuevo la palabra al final de la sesión.

Duque, que calificó de "genocidio" la intervención militar rusa en Ucrania, dijo "no se habla de paz por quienes están sembrando la guerra y la desolación".

“No pretendan, quienes hoy están lacerando a un pueblo inerme, dar un mensaje de paz al mundo mientras están cometiendo hechos genocidas que todos rechazamos”, añadió Duque.

