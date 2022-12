No sabía lo que es vivir en un país en paz: Juanes al Nobel Santos

El cantante y compositor colombiano Juanes calificó este domingo en Oslo de "sueño hecho realidad" el proceso de paz en Colombia, y recordó que él mismo no sabía lo que era vivir en paz en su propio país.



"Yo he nacido en 1972, y no sé lo que es vivir en un país en paz", dijo Juanes en breve conferencia de prensa, antes de participar en un concierto el domingo por la noche en honor del premio Nobel de la paz, el presidente colombiano Juan Manuel Santos.



Santos recibió el sábado el galardón, por sus esfuerzos negociadores para poner fin a una guerra con las guerrillas de más de 50 años.



"Es un sueño hecho realidad. Mi madre y mis hermanos estaban contra el proceso (negociador), yo fui el único a favor. Estoy aquí para demostrar mi apoyo" afirmó el artista que se expresó en inglés.



Juanes participa en el concierto, en el que intervendrá el británico Sting, entre otros cantantes.



"Va a ser difícil, esto es sólo el comienzo. La música es un arma para la paz" afirmó el colombiano.



Sting, en cambio, se preguntó en voz alta si una "canción puede cambiar el mundo", y se respondió a sí mismo: "no". Tras admitir que el año 2016 "ha sido terrible", concluyó, filósofo, con un consejo: "Hablar menos, y escuchar".



El concierto en honor del premio Nobel de la paz se celebra el domingo por la noche, en el Telenor Arena, en las afueras de la capital noruega, y pone fin a dos días de intensa actividad en torno al galardón.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Desde la Dirección de la Policía aseguran que no hay alguna relación entre el presunto suicidio de un subteniente en el CAI de la localidad de Chapinero y el asesinato de la pequeña Yuliana Samboní.



-Un juez de control de garantías de Cartagena reanudará la audiencia de imputación de cargos contra los miembros del llamado cartel de la hemofilia.



-Las autoridades reforzarán la seguridad en el municipio de Florida Valle, ante el incremento de hechos violentos en los primeros días de diciembre. Toque de queda para menores y ley seca serán algunas de las medidas que se implementarán a partir de ahora.



-El papa Francisco condenó los ataques terroristas en Egipto y Turquía y pidió "unidad en valores humanos".



-Este domingo os jugadores colombianos actuarán en las ligas de Italia, Argentina, España y Holanda.



-Los yihadistas del grupo terrorista Estado islámico retomaron hoy la ciudad siria de Palmira y sus ruinas grecorromanas, tras cuatro días de intensos combates y más de ocho meses después de ser expulsados.



-En Siria el éxodo de civiles se intensificó hoy en los últimos barrios rebeldes del este de Alepo, de donde huyeron 10.000 habitantes en pocas horas, mientras el régimen sirio seguía bombardeando la zona.



-El ministro de Exteriores, Paolo Gentiloni, aceptó hoy ser nombrado nuevo primer ministro de Italia tras la dimisión de Matteo Renzi por el fracaso en el referéndum del 4 de diciembre.

