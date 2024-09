“No sé el propósito para enredar funcionamiento de la JEP”: víctimas de Farc a Gobierno

Sebastián Velásquez, presidente de la Federación Colombiana de Victimas de las Farc . Habló en Noticias de la Mañana de Blu Radio denunció un ataque sistemático y planeado de esta guerrilla hacia la JEP. Según Velásquez, la Justicia Especial para la Paz fue creada dentro de los acuerdos de paz y tiene el carácter de estar en el bloque de constitucionalidad de Colombia. Sin embargo, las amenazas y ataques contra esta justicia no se comprenden, ya que se espera recibir una resolución de conclusiones en varios casos importantes.

Velásquez también hace referencia a la aproximación de la justicia especial para la paz en la presentación de sentencias de casos relevantes. Aunque no se conocen los detalles de estas sentencias, se espera que sean decisiones de fondo. Por otro lado, criticó las garantías y beneficios que tienen los ex guerrilleros de las Farc, como el caso de Timochenko, quien tiene todas las garantías legales, mientras que se ataca a la justicia especial para la paz.

sobre la JEP, Justicia Especial para la Paz, y su relación con el Gobierno, Velásquez mencionó que el Gobierno no está interesado en esta justicia y ha manifestado su intención de cerrarla en el futuro. Además, critica los intentos del Gobierno de retirar recursos destinados a la JEP, que son necesarios para temas de justicia restaurativa.

No entendemos por qué una institucionalidad que fue creada en los marcos de los acuerdos, que tiene el carácter de estar en el bloque de constitucionalidad, es una entidad más de la justicia colombiana y ha demorado los procesos. No entendemos estas amenazas temerarias que cierren sobre una de las justicias de nuestro país, las víctimas de las Farc estamos participando activamente para que esos mínimos de verdad y justicia sean reales y, obviamente, trabajar en los temas de reparación dijo.

También mencionó la importancia de que las personas que hicieron parte de las Farc cuenten la verdad y asuman sus responsabilidades. Destacó que la JEP es un mecanismo, donde se les pregunta sobre los hechos ocurridos y deben hacer una narración amplia. Sin embargo, muchos exguerrilleros han evadido responsabilidades y han contado verdades a medias.

"La paradoja el Gobierno del presidente Gustavo Petro en su campaña y todas las personas que acompañan el Pacto Histórico, el cuento de los cuatro años del expresidente Duque, es que era él iba a hacer trizas los acuerdos y que él era el que iba a sacar adelante los puntos del acuerdo final y eso no ha sido cierto”, enfatizó.

Y agregó, “Ahora quieren y pretenden retirar unos recursos del presupuesto general de la nación destinados a la JEP para los temas de justicia restaurativa y nosotros, a pesar de que participamos en la jurisdicción, no somos el comité de aplauso de la jurisdicción, pero si uno encuentra que quien ha sido beneficiario absolutamente de lo que son los señores excombatiente de las Farc que cuando van a una versión libre, los que terminan diciendo es no sé, no me acuerdo, no lo hice, eso lo hizo otra persona. Entonces necesitamos que esas otras personas que ellos señalan como responsables por mando, que seguían los mandos medios de los bloques y de los frentes, comparezcan".

" Verdades a medias en la JEP"

Finalmente, Velásquez resaltó la importancia de buscar la verdad y la justicia para las víctimas de las Farc. Denunció los ataques sistemáticos a la justicia especial para la paz y critica la falta de colaboración por parte de los exguerrilleros. Además, destacó que la JEP no cumple con el objetivo de evitar hechos de repetición, ya que los grupos armados ilegales continúan delinquiendo en el país.

"Hoy lo que vemos es que no hay unas Farc, hay cinco frentes diferentes estructuras en el país, todas negociando con el Gobierno, con el carácter de gestores de paz, pero continúan delinquiendo. No es sino ver a Urías Perdomo en Caquetá, gestor de paz, amenazando y extorsionando, al señor Calarcá haciendo lo mismo, al señor Andrey haciendo lo mismo al señor Joan Márquez y su estructura, tomándose el territorio. O sea que esto no está funcionando desde el Gobierno, no sé cuál es el propósito para enredar el funcionamiento a la justicia"

Escuche la entrevista completa acá: