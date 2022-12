No vamos a destruir lo que hemos diseñado: ‘Iván Márquez’

“Estamos dispuestos a escuchar a los del SÍ, a los del No, pero también a las 20 millones de personas que se abstuvieron de votar. Estamos abiertos a escuchar, a recibir sus planteamientos y miramos a ver cómo los podemos anexar a un acuerdo que hemos construido con mucho esfuerzo y abnegación durante más de 4 años. Eso no se puede tocar”, dijo.



Finalmente, ‘Márquez’ dijo que las Farc “no tienen problema” con que el Nobel de Paz haya sido entregado únicamente al presidente Juan Manuel.



Las delegaciones del Gobierno y las Farc anunciaron que discutirán los “ajustes y precisiones” que sean necesarios, luego del NO en el Plebiscito por la Paz.