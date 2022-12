Palabra “aprehensión” se modificará por “secuestro” en acuerdos: víctimas de Farc

Tras una reunión con el presidente Juan Manuel Santos con los representantes de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), donde se escucharon propuestas como aporte para una nueva negociación con el grupo guerrillero, el general en retiro Luis Herlindo Mendieta, quien padeció el secuestro por parte de este grupo ilegal, manifestó que se adecuará el término “aprehensión” fijado en los acuerdos por el de “secuestro”, que es el delito que cometieron las Farc contra decenas de colombianos.



"Por ejemplo, la aprehensión que no estamos de acuerdo, y allí se solicitó y si se modifica ese término precisamente en los que pasamos la situación de secuestro o de toma de rehenes", señaló.



Mendieta sostuvo que el presidente Santos atenderá esta solicitud y espera que la concreción de todas las propuestas se pueda resolver en el menor tiempo posible para superar este impase en el que se encuentra el proceso de paz.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Policía Nacional dice que las investigaciones que pesan contra algún uniformado no tienen incidencia en sus procesos de ascensos.



-De acuerdo a medicina legal la menor de 5 años encontrada sin vida el jueves pasado en Algeciras Huila, murió ahogada. Sin embargo, no es claro si esto ocurrió de manera accidental.



-Fue hallado el cuerpo del guardabosques del Parque Nacional Las Orquídeas en Antioquia, que había desaparecido la semana anterior al caer a un río.



-El controversial director de cine Michael Moore lanza una nueva película en la cual se va lanza en ristre en contra del candidato republicano Donald Trump.



-En Haití hay por lo menos 200 mil personas que aún no reciben ayuda humanitaria luego del paso devastador del huracán Matthew.



-Tres colombianos tomarán la partida en el Tour de Abu Dabhi. No estará el campeón defensor Esteban Chaves.



-En lo que va corrido del año en Bogotá se han registrado cerca de 40 casos de abusos sexuales a menores de edad.



-Los rompevidrios siguen haciendo de las suyas para robar todo lo que esté dentro de los vehículos que seleccionan para los hurtos. Esta vez, una banda dedicada a esa modalidad quedó captada en video mientras desocupaba un carro.

Publicidad