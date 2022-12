Paramilitarismo sigue siendo preocupación para guerrilleros: ‘Pablo Catatumbo’

Las bases también se cuestionan el compromiso del gobierno de Juan Manuel Santos para honrar lo negociado tras casi cuatro años de diálogos en Cuba, según ‘Pablo Catatumbo’, integrante de la cúpula de las Farc.



"Se han presentado algunas inquietudes. La gente manifiesta, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el paramilitarismo? ¿El gobierno sí va a cumplir? ¿Cómo va a ser la reintegración nuestra a la vida económica del país? También surgen inquietudes sobre si los presos van a salir", señaló.



Catatumbo recalcó la incertidumbre que genera en filas de las Farc el accionar de milicias irregulares de derecha, formadas en los años 1980 para combatir a las guerrillas marxistas de raíces campesinas surgidas dos décadas antes.



"Se repite mucho la preocupación del fenómeno del paramilitarismo. Hemos recibido saludos y comunicaciones de organizaciones sociales de distintas regiones del país, y han dado también sus inquietudes y casi todas van dirigidas en ese sentido", añadió el dirigente.



Delegados de las Farc procedentes de toda Colombia están reunidos hasta el viernes en el aislado paraje El Diamante en el Caguán, bastión de la guerrilla en el sureste colombiano, para pronunciarse sobre lo pactado para poner fin a un conflicto que deja ya unos ocho millones de víctimas, incluidos 260.000 muertos, en enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.



"Por lo general, en todas las intervenciones se nota un apoyo unánime al acuerdo firmado en La Habana, a su comandante en jefe (Timoleón Jiménez), al Estado Mayor de las FARC y a la delegación de paz" en las negociaciones que transcurrieron en Cuba desde 2012, apuntó Catatumbo.



Señaló que "se han oído también algunas observaciones críticas frente a algunos mandos", en particular sobre los integrantes de un frente que opera en el centro-este del país, que meses atrás comunicó su intención de no acatar el acuerdo de paz.



La cúpula de las Farc había señalado entonces que quienes no se acogieran al acuerdo de paz quedarían "por fuera" de la organización y no podrían "usar su nombre, armas y bienes", aclarando no admitir "disidencias".



Este lunes está previsto continuar las intervenciones de las distintas unidades guerrilleras con miras a la votación sobre el acuerdo de paz, que será al final de la conferencia y "a mano alzada", dijo Catatumbo, precisando que la decisión se tomará "por mayoría".



Unos 350 delegados de los siete bloques de las Farc en toda Colombia, entre ellos representantes de los "presos políticos", que obtuvieron del gobierno un permiso especial para asisitir, así como de los indultados en el marco del proceso de paz, asisten a las deliberaciones.



