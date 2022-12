Plan Colombia ha sido "crucial" para lograr la paz: asesor de Obama

En entrevista con Efe, Feierstein afirmó que "Si miras la asistencia que Estados Unidos proporcionó durante tres Gobiernos aquí a otros tres Gobiernos en Colombia, creo que fue absolutamente vital para el éxito" del proceso de paz, afirmó Feierstein, que ocupa el cargo de asesor especial del presidente estadounidense, en una conversación con Efe en la Casa Blanca.

"(Sin eso) No habríamos llegado al punto en el que el Gobierno puede llegar a un acuerdo con las FARC. Las FARC no se habrían debilitado hasta el punto en que lo están sin el apoyo que proporcionamos, así que EE.UU. fue absolutamente crucial, no solo en los últimos dos años sino en la última década y media", agregó.

Feierstein, que también es director para asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, destacó además el papel que tuvo el enviado especial de Obama para el proceso de paz, Bernie Aronson, quien viajó a Cuba "dos o tres decenas de veces" y mantuvo diálogos "interminables" con las partes.