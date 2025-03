¿Por qué crece la crisis de orden público en el Cauca? El análisis del senador Ariel Ávila

Para los colombianos, de acuerdo con la reciente encuesta Invamer, la mayor preocupación en el país se volvió el orden público y la inseguridad que se presenta en diferentes zonas del país, como el Catatumbo, Cauca, Huila, entre otros. En total, Colombia cuenta con más de 1.100 municipios y los casi 300 afectados se concentran en estas zonas por la operación activa de grupos al margen de la ley por parte de las disidencias, ELN y Clan del Golfo.

Hablando puntualmente del caso del Cauca, en diálogo con Sala de Prensa de Blu, el senador de la República Ariel Ávila explicó que se dan cuatro guerras en esta zona en la ciudad. Pero lo que más preocupa es en los límites con el Huila en donde ha incrementado el reclutamiento de menores y que dejan como "fracasos" los operativos que alcanzaron a realizar en el Gobierno nacional en zonas como El Plateado, en donde en el largo plaza terminaría en esta situación.

Tomado de redes sociales.

"Un proceso muy grave de explosión de economías ilegales, lo he dicho, hace 10 años la onza de oro valía 800 dólares, hoy está en 3.000. El precio de la coca comenzó a aumentar luego de que estuvo en una crisis dura y el tema migrante; lo segundo es un tema de fragmentación criminal, las disidencias se están dividiendo, eran 2 y ahora son 6, terminarán siendo 14. Igual pasa como muchos grupos a nivel regional y lo tercero es una fuerza pública que no se ha podido adaptar a esta estrategia de seguridad, de operar. Estas tres cosas confluyen y este es un periodo preelectoral y suele ser muy violento", explicó.

¿Existen errores desde el Gobierno? Esto dice el senador

Sí, eso dice Ariel Ávila. No todo lo hecho por el Gobierno ha sido malo, pero si se preparó de forma incorrecta los operativos y la presencia de la fuerza pública en estas zonas, que si bien la intervención fue buena, el trabajo social no. Además, el Estado no le dio garantías a las personas para que dejaran los trabajos ilícitos por medio de modelos legales con un sustento aprobado para la Nación.