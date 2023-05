¿Por qué fracasaron los ceses al fuego con grupos criminales? Expertos explican

Luego del anuncio de la suspensión del cese al fuego con el Estado Mayor Central de las Farc-EP, disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, Blu Radio consultó con diferentes expertos para conocer cuáles son esos motivos que llevaron a que del decreto que firmó el presidente Gustavo Petro, en diciembre del 2022, y que se trataba del cese al fuego con cinco grupos criminales, hoy solamente queden vigentes los ceses con dos estructuras armadas.

“Los ceses al fuego anunciados por el presidente Gustavo Petro no han funcionado básicamente porque son estructuras criminales, conformadas por distintos grupos delincuenciales, donde no existe una unidad de mando y donde efectivamente a los acuerdos que se lleguen no se van a cumplir”, aseguró Hugo Acero, experto en seguridad.

Para el abogado y experto en seguridad Juan Manuel Castellanos, el más reciente cese al fuego con las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ jamás existió.

“Tenemos que ser claros en señalar que el cese fuego al parecer solo ha operado para nuestras Fuerzas Militares, las disidencias de ‘Iván Mordisco’ nunca han dejado de extorsionar, de asesinar, o dejar de lado sus actividades delincuenciales”, opinó Castellanos.

Publicidad

Por su parte, Jorge Mantilla, investigador en conflicto y crimen organizado, aseguró que se deberán reforzar las operaciones militares luego de suspender estos ceses al fuego: “Tiene que prevalecer la superioridad militar del Estado, pero también que se fortalezcan los mecanismos de protección efectiva de la población civil, ya que es muy probable que se incrementen las acciones contra la fuerza pública, a través de ataques con explosivos”.

Cabe recordar que tanto el Gobierno nacional como las disidencias de ‘Iván Mordisco’ aseguran que se avanzará hacia un proceso de diálogo, teniendo en cuenta que ya se había anunciado que se instalaría una mesa para empezar un proceso de paz de carácter político.

Puede ver: Panorama de violencia en el país