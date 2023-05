Congresistas reaccionaron a suspensión del cese al fuego con disidencias de ‘Iván Mordisco’

Tras el anuncio de la suspensión del cese al fuego con las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, luego del asesinato de cuatro menores de edad por el frente Carolina Ramírez, diferentes sectores políticos reaccionaron en el Congreso de la República.

Una de las primeras voces en reaccionar fue la del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda , quien aseguró que el presidente siempre ha mostrado una voluntad de paz pero los pasos de un cese al fuego tienen que verse y refrendados por hechos.

“No basta el hacer declaraciones y hacer acuerdos que no se cumplen. Por tanto, es plenamente justificada la decisión que ha tomado el presidente. Los grupos disidentes vienen realizando acciones, en las que están atacando gravemente a la población, en este caso también a los menores de edad”, expresó el senador.

Para la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático a los criminales se les debe someter y no contemplar como ocurre con los diálogos de paz, “es la mejor decisión, suspender el cese al fuego. Yo no sé qué están pensando los negociadores del gobierno, si es que no se ha aprendido del pasado, tener una cantidad de números de mesas y una cantidad de ceses que sólo benefician al narcotráfico y las disputas territoriales continúan. La población civil tiene que estar protegida, el ejército no puede estar únicamente a la defensiva. En buena hora suspendieron está loco”.

Publicidad

El representante de la misma colectividad Hernán Cadavid también se pronunció y dijo que esto lo advirtió en un debate al comisionado de paz en la Comisión primera de la Cámara de Representantes.

“Como lo manifesté en el debate de control político en días recientes, al propio Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, en debate que fui citante. El gobierno con sus formas, afanes y improvisaciones han entregado la disposición y poder de las negociaciones a los grupos criminales armados al margen de la ley. Llámese ELN, disidencias, Clan del Golfo, lo que sea, quien domina los tiempos y formas, quien pone el reloj, son los grupos criminales no al gobierno quien perdió el control de esos mecanismos”, señaló.

Lo propio dijo el senador Ciro Ramírez: “Nuevas muestras del fracaso de la paz total, con los bandidos debe haber justicia y autoridad, no debilitamiento de la ley y de la Constitución como diversos gobiernos lo han mostrado. Eso solamente mostrará fracaso de cualquier proceso de negociación. Autoridad y justicia debe ser el fundamento de cualquier negociación. Esperamos que la fuerza pública adelante todas las ofensivas para garantizar la seguridad de todos los colombianos”.

Publicidad

Por su parte, el senador Gustavo Moreno esto ya se le había advertido al Gobierno nacional al decirles que existen grupos que están interesados en continuar con el narcotráfico, secuestro, entre otras actividades y no tienen interés en la paz.

Lo he cuestionado desde el día #1 e insisto en ello: la #PazTotal ha sido un cúmulo de errores por la falta de idoneidad del Sr. Danilo Rueda. Presidente @petrogustavo, ¿hasta cuándo lo piensa sostener? ¿Por qué persistir en este desgaste cuando puede reajustar con gente capaz? — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) May 22, 2023

“Uno no puede estar mamando le gallo a los colombianos, sentados en una mesa de negociación hablando de paz y seguir en Colombia ejerciendo la violencia y el terror. El país está cansado de esa doble moral. Que se decían, de un de una vez por todas, si dan muestras de paz o sino que las fuerzas militares actúen con decisión y se reactiven todos los operativos en el territorio colombiano”, dijo.

Para el congresista de La U Juan Felipe Lemos la fuerza pública debe seguir trabajando en la protección de los colombianos más vulnerables ya que se les estaba vulnerando sus derechos.

Publicidad

“Se estaba demorando el presidente Petro en la decisión de acabar con el cese al fuego contra los grupos al margen de la ley. Ellos desafortunadamente habían entendido eso como una licencia del Estado para seguir delinquiendo, para seguir atacando, vulnerando los derechos de los colombianos. En buena hora, ojalá esa decisión repercuta en el ejercicio serio, responsable de la autoridad”, manifestó.

Finalmente, se pronunció el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien expreso que ya lo había advertido y que respalda plenamente la decisión del Gobierno nacional.

Ya lo habíamos advertido, la paciencia se iba a agotar. La suspensión del cese al fuego con las disidencias, no es solo por el vil asesinato de 4 niños, también por los secuestros, extorsiones y demás acciones delincuenciales que nunca cesaron. ¡Apoyo total a esta decisión! https://t.co/IAZkJqtG1V — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) May 22, 2023

Publicidad

Le puede interesar: