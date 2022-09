"¿Por qué los pusieron como carne de cañón?": padre de policía asesinado en Neiva

Siete uniformados adscritos a la estación de Policía del corregimiento de San Luis, zona rural de Neiva, fueron víctimas de un ataque con explosivos.

En el vehículo afectado se movilizaban dos intendentes, dos patrulleros y tres auxiliares de la institución quienes terminaron muertos.

Aunque en un principio se habló de ocho policías asesinados, se supo que el auxiliar Gustavo Alberto Esquivel Rojas sobrevivió al ataque.

Luis Octavio Sabi, padre del intendente Luis Alberto Sabi y quien además era el comandante de la estación de policía de San Luis, habló en Blu radio.

"Nunca imaginé que mi hijo estuviera entre las víctimas… Sabiendo que es una zona roja, no solamente con esta masacre, si no con mas que han ocurrido y han perdido la vida agentes de la policía, ¿por qué no los enviaron por helicóptero?, ¿por qué los pusieron como carne de cañón?”, indicó el adolorido padre.

Los uniformados se encontraban participando en una actividad de bienestar social en el Comando MENEV.