Presidente de Francia se reunirá con 'Pablo Catatumbo' en su visita a Colombia

El embajador de Francia en Colombia, Jean-Marc Foret, confirmó que el presidente de su país, Francois Hollande, se reunirá con el guerrillero ‘Pablo Catatumbo’ durante su visita al país en la que acudirá a una zona veredal.

Según Foret, este encuentro se dará también con otros actores del conflicto armado en el país, por lo que considera que no tiene por qué generar polémica esta reunión. Además, señaló que a la zona veredal irá acompañado por el presidente Juan Manuel Santos y el mecanismo tripartito de verificación y monitoreo.



“La visita se hará con el presidente Santos al lado del mecanismo de verificación es para darse cuenta, en la práctica, cómo están las cosas, cuáles son los retos y los objetivos para ver cómo podeos ayudar”, dijo Foret.



“Estamos aquí para hablar con los factores de esa transformación, no veo porque no pueda pasar, el presidente Holland se encontrará con ‘Pablo Catatumbo’ y con otros muchos actores del conflicto, el presidente se encontrará con ellos”, agregó el embajador.



El diplomático señaló que este es un momento muy importante para Colombia y por ende para la visita del presidente Holland al país y resaltó dos momentos coyunturales en los que se da este viaje.



“Esta visita se da en el marco de dos eventos muy importantes, la implementación de paz con las Farc y el inicio de negociaciones con el ELN, y la inauguración del año bilateral Colombia Francia”, agregó.



Foret también señaló que su país ha estado comprometido, no solo con la paz en Colombia, sino con la estabilidad en el mundo entero y manifestó que es importante que en su país se sepa mucho más de las transformaciones que ha sufrido Colombia en los últimos años.



“El objetivo es apoyar la paz que es un gran acontecimiento en el mundo, en Francia espero que con el año Colombia Francia estén mejor informados sobre lo que es Colombia hoy, sobre los cambios económicos, sociales y culturales”, concluyó.