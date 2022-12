Próxima semana estarán listas 17 zonas veredales para Farc: Sergio Jaramillo

Desde Pondores, una de las zonas veredales para la transición de guerrilleros de las Farc, el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, aseguró que esta semana estarán listas 17 del total de estos espacios, además, se acordó con la Unidad de Gestión de Riesgo proveer los materiales de construcción rápida a los guerrilleros que tendrán acompañamiento.



“Para esta semana estarán listas aproximadamente la mitad de las zonas veredales, 17 ya tendrán los terrenos listos, organizados, esto no ha sido fácil, (…) recordemos que son zonas temporales de 180 días máximo”, dijo Jaramillo.



Por su parte, Carlos Correa, alto consejero para las regiones, dijo que se ha acordado con gobernadores y alcaldes el envío de información sobre los avances y actividades que se estén realizando en las zonas veredales.



“Con los gobernadores y alcaldes del país y las zonas, quedamos en que frecuentemente todos los lunes enviamos información de cada una de las zonas para que tengan la certeza, y por una sola fuente que es la oficial.



Así mismo, el Javier Flórez, delegado del gobierno en la Misión Tripartita, aseguró que el cese al fuego se ha respetado y que las comunidades han comenzado a experimentar cambios positivos en el día a día.



“No hay muertos, no hay heridos de hombres de nosotros ni de las Farc, la sociedad está siendo menos hostigada en el tema de hostilidades, extorsión, secuestro, boleteo, todo eso hace parte de las hostilidades y las Farc ha venido cumpliendo”, agregó el oficial.



Para terminar, el jefe de la Misión de Monitoreo y Observación de naciones Unidas, el general Javier Pérez Aquino, explicó la situación de la misión luego de haberse firmado el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc en el Teatro Colón.



“Para que tengan idea general, hemos desplegado 280 observadores internacionales de los cuales 72 están en la capacitación inicial en Bogotá y el resto desplegado en las 8 sedes regionales y sedes locales que se están desplegando. 15 % son mujeres”, concluyó.



Los miembros de la misión coincidieron en señalar que este mecanismo de monitoreo y verificación es único en el mundo y vaticinaron su éxito.



Escuche en este audio más información sobre:



Mucha atención se presentó un fallo en las comunicaciones aéreas en el país. Un corte en el servicio de energía en la torre de control del aeropuerto El Dorado causó traumas en las terminales aéreas del país.



-Desolación en el comercio es el resultado del quinto día de cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela.



-Una vivienda y dos establecimientos de comercio resultaron afectadas por un incendio que se prolongó por más de 2 horas en el municipio del Dovio, Norte del Valle. La emergencia no dejo personas heridas, pero si perdidas millonarias.



-De acuerdo con un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, en 2016 se aumentaron las víctimas por balas perdidas en un 88%, pasando de 108 a 203 víctimas.



-En Venezuela, unas 150 taquillas funcionarán 24 horas para depósitos de billetes en Caracas.



-Continúa la jornada 16 de la liga española con el partido entre Atlético de Madrid y Las Palmas.